29 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Free Mobile promet de ne pas augmenter le prix de ses forfaits au cours des cinq prochaines années

Free Mobile continue à prendre à contre-pied la concurrence. Malgré le déploiement de la 5G avec ses lourds investissements, l’entreprise de Xavier Niel entend bien continuer sur sa lancée. Free Mobile va maintenir en 2022 le cap fixé lors de son lancement il y a dix ans : pas d'augmentation des tarifs de ses deux forfaits historiques, et ce au moins pour les cinq prochaines années.

La décision qui a été officialisée cette semaine par Iliad, s’applique aussi bien aux clientes et clients déjà existants aux nouveaux abonnés à savoir :

- L'offre 2h (avec 50 Mo en 4G/4G+ et SMS/MMS illimités) reste à 2 euros par mois.

- Le forfait Free 5G (avec 210 Go en 5G/4G+, appels, SMS et MMS illimités) est maintenu à 19,99 euros par mois.

Cette décision concerne uniquement les deux forfaits historiques de Free, c’est-à-dire ceux qui sont sortis en 2012 et qui correspondent à la formule à 2 euros par mois avec 2h d’appels, SMS/MMS illimités et 50 Mo d’internet, ainsi qu'au forfait Free 5G à 19,99 euros par mois (ou 15,99 euros pour les abonnés Freebox) avec 210 Go d’internet et des appels et SMS/MMS illimités.