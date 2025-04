17 avril 2025 à 07h05 par La rédaction

Free Mobile s'aligne sur ses concurrents avec deux nouvelles fonctionnalités eSIM sur iPhone

Longtemps resté à la traîne sur le sujet, Free Mobile s’apprête à combler son retard face à Orange et SFR en matière de gestion de l’eSIM sur iPhone. Deux fonctionnalités majeures seront bientôt disponibles pour les abonnés Free grâce à la prochaine mise à jour d’iOS 18.5 : le transfert rapide d’eSIM et la conversion de carte SIM physique en eSIM.

Des nouveautés repérées dans la bêta d’iOS 18.5

Ces changements ont été repérés dans la bêta 2 d’iOS 18.5, publiée récemment, par le leaker spécialisé Tiino-X83, qui a analysé la version 63.5.1 du carrier bundle de Free Mobile. Ces nouveautés ne sont pas anodines : elles traduisent une volonté claire de s’aligner sur les standards imposés par Apple, qui pousse l’ensemble de ses partenaires à adopter l’eSIM comme norme.

Deux fonctionnalités clés pour les utilisateurs

Transfert rapide de l’eSIM

Cette fonctionnalité, déjà disponible chez Orange et SFR, permet de transférer automatiquement une eSIM d’un ancien iPhone vers un nouveau lors de la configuration initiale. Plus besoin de contacter le service client ou de scanner un QR code : il suffit de rapprocher les deux appareils et de suivre les instructions affichées à l’écran. Une simplification bienvenue pour les utilisateurs.

Conversion d’une SIM physique en eSIM

Il sera également possible de convertir sa carte Nano SIM en eSIM directement depuis les réglages de l’iPhone (Réglages > Données cellulaires > Convertir en eSIM). Une fois cette opération effectuée, la carte SIM physique est désactivée et l’abonné peut profiter de sa ligne sans support matériel, libérant ainsi le tiroir SIM.

Une avancée stratégique pour Free Mobile

Ces évolutions ne relèvent pas du simple confort utilisateur. Elles sont une réponse à l’évolution du marché dictée en grande partie par Apple. Depuis l’iPhone 15, la marque à la pomme vend déjà certains modèles, notamment aux États-Unis, sans aucun emplacement pour carte SIM physique. Cette tendance devrait s’intensifier : au moins un des quatre modèles de l’iPhone 17 attendu en septembre 2025 pourrait ne proposer que l’eSIM, y compris dans l’Union européenne.

Apple souhaite ainsi récupérer l’espace occupé par le tiroir SIM pour d’autres composants, comme une batterie plus grande. Dans cette logique, les opérateurs doivent impérativement s’adapter s’ils veulent continuer à proposer des iPhone à leurs abonnés. Free Mobile, avec cette mise à jour, se conforme donc à cette nouvelle exigence.

Un rattrapage nécessaire face à Orange et SFR

Free Mobile n’est pas pionnier sur le sujet. Orange a été le premier opérateur français à proposer le transfert rapide d’eSIM dès février 2024, suivi par SFR à l’été de la même année. En parallèle, SFR se distingue même en proposant des iPhone avec eSIM préchargée : lors d’une commande en ligne ou en boutique, l’eSIM est déjà configurée à la livraison du smartphone. Une expérience client que Free ne propose pas encore, mais qui pourrait devenir un standard à l’avenir.

Un futur 100% eSIM en ligne de mire

L’adoption généralisée de l’eSIM n’est plus une hypothèse : elle devient progressivement une réalité. La disparition de la carte SIM physique semble inévitable à moyen terme, tant les constructeurs et opérateurs convergent vers ce modèle. Les iPhones récents, à partir du XS et XR, sont déjà compatibles avec ces fonctions, ce qui facilitera leur déploiement auprès de millions d’utilisateurs.

Le carrier bundle de Free Mobile a été mis à jour (63.5.1) dans la bêta 2 d’iOS 18.5 !Nouveautés :

• Transfert rapide de l’eSIM

• Conversion SIM vers eSIMLe country bundle de la Polynésie française a également été maj, l’AML est disponibleLes autres opé. n’ont pas bougé pic.twitter.com/qLtvXrgUbX — Tiino-X83 (@TiinoX83) April 15, 2025