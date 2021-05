25 mai 2021 à 06h58 par Philippe

Free Mobile : seulement 6 000 nouveaux abonnés en 3 mois

Le groupe Iliad vient de publier ses résultats pour le premier trimestre 2021. On constate que la base d'abonnés mobiles totale progresse très faiblement avec 6 000 abonnés supplémentaires nets sur les 3 derniers mois.

Le forfait 4G/5G illimitée a progressé de 94 000 abonnés nets sur le trimestre. A fin mars 2021, ils représentaient 64,7% de la base d'abonnés mobiles, contre 62,1% 12 mois auparavant. Au 31 mars 2021, le Groupe comptait ainsi 13,4 millions d'abonnés mobiles, dont 8,7 millions d'abonnés au Forfait Free 4G/5G illimitée.

Au niveau de son réseau mobile, le Groupe Iliad a décidé d'accélérer son programme d'investissement dans les infrastructures 5G en France. L'objectif est d'être, en France, leader sur le réseau 5G. Fin avril 2021, le Groupe détenait d'ailleurs le plus grand nombre de sites 5G (toutes fréquences confondues) en métropole avec plus de 8 800 sites techniquement opérationnels dont plus de 1 000 en 3,5 GHz.

Free a déployé depuis début 2021 plus de 800 nouveaux sites actifs, franchissant la barre des 20 000 sites actifs. A fin avril 2021, le Groupe disposait ainsi de 20 188 sites en France métropolitaine, dont plus de 19 700 déployés en 4G. Le réseau mobile couvrait à fin avril plus de 98,8% de la population en 3G et 98,5% en 4G.