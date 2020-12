22 décembre 2020 à 06h00 par Philippe

Free et Orange sont tête dans la course à la 5G

En novembre 2020, les opérateurs mobiles se sont vus attribuer les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz. Au total, 15 901 sites 5G, tous opérateurs confondus, ont été déployés jusqu'ici en France selon l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences).

Malgré tout, les stratégies des opérateurs diffèrent quant aux emplacements des sites, notamment en 3,5 GHz : tous les opérateurs ne couvrent pas nécessairement les mêmes villes. Ainsi, Orange et SFR concentrent leurs sites sur peu d'agglomérations mais avec une plus forte densité de sites, quand Free et, dans une moindre mesure, Bouygues Telecom, préfèrent les répartir sur un grand nombre de villes.

Paris (883), Marseille (299) et Lyon (192) ont le plus grand nombre de sites 5G. Montpellier (92), Lille (88) et Clermont-Ferrand (70) ferment la marche des 10 grandes villes métropolitaines qui ont le plus de sites 5G.

Les opérateurs ont également converti des émetteurs 4G à la 5G sur les bandes 700 MHz et 2,1 GHz en plus de déployer des émetteurs 5G sur la bande-fréquence officielle (3,5 GHz). Free Mobile a le plus grand nombre d'émetteurs 5G (373) et d'émetteurs 4G convertis 5G (11 770). Orange est en deuxième position avec 341 émetteurs 5G et 472 émetteurs 4G convertis 5G. SFR possède de son côté, 292 émetteurs 5G et 1397 émetteurs 4G convertis 5G. Quant à Bouygues Telecom, le nombre d'émetteurs 5G est de 111, ce chiffre passe à 3454 pour les émetteurs 4G convertis 5G.

Ce nombre correspond à 17 596 antennes 5G déployées par les opérateurs (Orange, Free Mobile, Bouygues Telecom et SFR) et 18 210 émetteurs 5G, sachant qu'une antenne peut accueillir plusieurs émetteurs.

Crédit Photo : ZoneADSL