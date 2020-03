19 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Free a perdu 128 000 abonnés mobile en 2019

En France, Orange, SFR et Bouygues Telecom augmentent leur nombre d'abonnés, tant sur le mobile que le fixe. Par contre, pour Free mobile, ce n'est plus le cas depuis plus d'un an. Le groupe Iliad vient de publier ses résultats pour l'année 2019.

Free n'arrive pas à enrayer la baisse de son nombre d'abonnés avec un total de 13,313 millions dans le mobile au 31 décembre 2019 contre 13,441 millions en 2018. Free Mobile a perdu 128 000 abonnés sur 2019, cette perte est concentrée sur les offres à moindre valeur ajoutée. Par contre, le 4ème trimestre s'est achevé avec un retour à un gain net de 17 000 abonnés mobile.

Cependant, les recrutements sont au rendez-vous pour le forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox) avec 394 000 recrutements nets, soit près de 8,2 millions d'abonnés à fin décembre. L'ARPU mobile facturé aux abonnés est en hausse de 11% en un an, à 10,2 euros en moyenne en 2019.

Iliad a déployé 2500 nouveaux sites mobiles en 2019 et compte à fin 2019 plus de 17 000 sites en métropole. L'opérateur prévoit 25 000 sites en 2024.