12 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

Free : plus de 100 smartphones compatibles avec sa 5G+

Après avoir été le premier opérateur français à déployer la 5G+ sur le territoire national, Free continue de démocratiser cette technologie de nouvelle génération. Initialement réservée aux smartphones Android, la 5G+ de Free au nom technique de 5G StandAlone (SA), est désormais accessible aux utilisateurs d’iPhone, à condition de posséder un modèle récent.

Free, pionnier de la 5G+ en France

C’est en septembre 2024 que Free a frappé fort en lançant, le premier en France, un réseau 5G+ reposant sur les fréquences 3,5 GHz. Cette bande de fréquence constitue l’élément central de la « vraie » 5G, dite autonome ou StandAlone (SA), par opposition à la 5G Non-StandAlone (NSA), qui repose encore partiellement sur le cœur de réseau 4G.

Avec cette nouvelle infrastructure 100 % 5G, Free promet à ses abonnés des débits sensiblement plus élevés, une latence réduite, une meilleure sécurité et l’accès à des services avancés comme la VoNR (Voice over New Radio), qui permet des appels de meilleure qualité en passant entièrement par le réseau 5G.

La 5G+ débarque sur les iPhone depuis le 6 juin

Quelques jours après Orange, Free officialise à son tour la disponibilité de la 5G+ sur iPhone. Depuis le 6 juin 2025, les détenteurs d’un iPhone 15 ou ultérieur, associés à un Forfait Free 5G et situés dans une zone couverte par la 5G 3,5 GHz, peuvent activer cette technologie sur leur appareil.

L’activation de la 5G+ nécessite une mise à jour logicielle récente, une manipulation dans l’Espace Abonné (rubrique « Mes options ») pour activer l’option dédiée, ainsi qu’un redémarrage du téléphone – ou, plus simplement, l’activation/désactivation du mode Avion.

Free rejoint donc Orange en offrant la 5G+ aux utilisateurs de la marque à la pomme, dans un déploiement coordonné rendu possible par une mise à jour logicielle d’Apple activant enfin la compatibilité VoNR et StandAlone sur les iPhone 15 et 16.

Un parc de smartphones 5G+ en forte croissance

Free revendique aujourd’hui plus de 100 modèles de smartphones compatibles 5G+ dans son parc d’abonnés. Un chiffre qui illustre le travail de fond entrepris par l’opérateur en partenariat étroit avec les principaux fabricants du marché.

Parmi les modèles compatibles vendus ou déjà présents chez les abonnés Free, on retrouve non seulement les derniers iPhone (15, 15 Pro, 15 Pro Max, mais aussi la gamme complète des iPhone 16, y compris les variantes 16e et 16 Plus), mais aussi un vaste choix de smartphones Android.

Free Flex : la liberté d’équipement en toute transparence

Pour accompagner l’adoption de la 5G+ et faciliter l’accès aux terminaux compatibles, Free mise sur sa solution Free Flex. Ce système de location avec option d’achat sur 24 mois sans frais, permet à chacun de s’équiper des derniers smartphones sans alourdir la facture mensuelle.

Le fonctionnement est simple : l’abonné paie un loyer mensuel pour son téléphone, clairement séparé du forfait mobile, ce qui garantit transparence et maîtrise des coûts. Au terme des 24 mois, il peut soit lever l’option d’achat et devenir propriétaire du téléphone, soit le restituer. S’il ne choisit aucune des deux options, le contrat se poursuit sans engagement, mois par mois.

Free Flex est disponible pour tous les smartphones compatibles 5G+, sans surcoût sur le Forfait Free 5G.

Comment activer la 5G+ sur son smartphone ?

Pour bénéficier pleinement des avantages de la 5G+ de Free, voici la procédure à suivre :

Vérifier la compatibilité de son smartphone (modèle et zone couverte en 3,5 GHz). Mettre à jour le logiciel de l’appareil. Activer l’option 5G+ depuis l’Espace Abonné, dans la rubrique « Mes options ». Redémarrer le téléphone ou activer/désactiver le mode Avion pour appliquer les changements.

Une stratégie de démocratisation cohérente

Avec ce nouveau pas en avant, Free confirme son ambition : rendre les dernières innovations accessibles au plus grand nombre. En combinant un forfait 5G sans surcoût, un parc croissant de téléphones compatibles et une formule d’acquisition souple et transparente, l’opérateur s’impose comme un acteur moteur dans la diffusion de la 5G+ en France.