19 novembre 2020 à 05h00 par Philippe

Free : un regain d'abonnés au 3ème trimestre 2020

Le groupe Iliad vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre 2020. Après un 2ème trimestre impacté négativement par la crise COVID-19, le 3ème trimestre a enregistré un rebond du chiffre d’affaires services Mobile, en hausse de 2,4% sur le trimestre, à 537 millions d’euros. Cette hausse a notamment été entraînée par une ré-accélération de la croissance du chiffre d’affaires facturé aux abonnés en hausse de 4% à 439 millions d’euros.

Free Mobile a enregistré un gain net de 70 000 abonnés. Le Groupe compte désormais 13,48 millions d’abonnés mobiles en France.

Au cours du 3ème trimestre, Free a déployé plus de 550 nouveaux sites mobiles et équipés près de 1 300 sites en 700 MHz. A fin septembre, le Groupe comptait près de 18 800 sites en France métropolitaine dont près de 17 700 déployés en 4G, 96% des sites 4G du Groupe étant équipés en 700 MHz. Le réseau mobile couvrait à fin septembre plus de 98,4% de la population en 3G et 97,8% en 4G.

Le 1er octobre 2020, à l’issue de la phase d’enchère principale concernant la 5G, Free a été déclaré lauréat de 2 blocs de 10 MHz pour un montant de 252 millions d’euros, à payer sur 4 ans. Cela s’ajoute au bloc de 50 MHz, pour lequel le Groupe a souscrit aux engagements prévus par le cahier des charges de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dont le paiement d’un montant de 350 millions d’euros est étalé sur 15 ans. Le Groupe bénéficiera en outre, à compter de 2021, d’une extension de son spectre 900 MHz (+2,6 MHz symétrique) et 2.1 GHz (+9,8 MHz symétrique).

L'opérateur prévoit désormais plus de 80% de la base d’abonnés sur le Forfait Free 4G illimitée et 25 000 sites en 2024. Free espère atteindre une part de marché mobile de 25% à long terme.