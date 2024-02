07 février 2024 à 00h15 par La rédaction | 07 février 2024 à 11h08

Free : une nouvelle série limitée avec 110 Go à 10,99 euros par mois



Pour 10,99€/mois pendant 12 mois, l'opérateur propose un forfait comprenant 110 Go de données mobiles, le tout en 4G+. Après un an, il est ensuite possible d'opter pour un forfait 5G comprenant 250 Go d'internet à 19,99€/mois.

Ce forfait mobile illimité comprend les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte. Les SMS et les MMS sont également illimités en France et vers les DOM.

En zone Europe et DOM, les appels SMS et MMS sont illimités vers la métropole. 18 Go d'internet sont également inclus.

Et l’opérateur inclut aussi l'appliction Free Ligue 1 à ce forfait, en accès premium.