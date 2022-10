25 octobre 2022 à 00h15 par La rédaction | 26 octobre 2022 à 10h06

Free : une nouvelle série limitée avec 110 Go à 14,99 € par mois jusqu'au 8 novembre

Un nouveau forfait Free en série limitée est désormais commercialisé jusqu'au 8 novembre prochain. Pour 14,99€/mois pendant 12 mois, l'opérateur propose un forfait comprenant 110 Go de données mobiles, le tout en 4G+. Après un an, il est ensuite possible d'opter pour un forfait 5G comprenant 210 Go d'internet à 19,99€/mois.

Ce forfait mobile illimité comprend les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte. Les SMS et les MMS sont également illimités en France et vers les DOM.

En zone Europe et DOM, les appels SMS et MMS sont illimités vers la métropole. 18 Go d'internet sont également inclus.

Accéder aux offres promotionnelles des opérateurs