27 décembre 2019 à 06h00 par Philippe

Free a vendu ses pylônes pour un montant de 2 milliards d'euros

Suite à l’accord signé le 7 mai 2019, le groupe Iliad vient de finaliser la mise en œuvre de son partenariat avec Cellnex en lui cédant de 70% de la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles en France et en Italie. Le montant reçu par le Groupe Iliad pour cette transaction s’élève à 2 milliards d’euros.

L'objectif pour le groupe Iliad est d'accélérer les déploiements des réseaux 4G et 5G en démultipliant les capacités d’investissements d’Iliad grâce à l’encaissement de ces 2 milliards d’euros.

Cet accord prend en compte 5700 sites en France et 2200 sites en Italie. Il prévoit aussi un contrat de prestations d’accueil et de services de longue durée entre Iliad et Cellnex. Ces deux protagonistes se sont engagés en mai à la construction de 4500 sites en France, dont 2500 doivent faire l’objet d’un engagement d’Iliad.