29 juin 2026 à 00h00 par Philippe

Galaxy A27 5G : Samsung muscle son milieu de gamme avec l'IA et six ans de mises à jour

Le renouvellement de la gamme Galaxy A est désormais achevé. Après les Galaxy A37 5G et Galaxy A57 5G dévoilés au printemps, Samsung officialise le Galaxy A27 5G, un smartphone destiné à occuper une place stratégique sur le segment du milieu de gamme. Avec ce nouveau modèle, le constructeur sud-coréen mise avant tout sur l'intelligence artificielle, une meilleure expérience utilisateur et surtout un suivi logiciel particulièrement ambitieux. Mais cette montée en gamme s'accompagne également d'une hausse de prix sensible et de quelques compromis techniques qui ne manqueront pas d'alimenter les comparaisons avec son prédécesseur.

Un design modernisé et un écran pensé pour le multimédia

Au premier regard, le Galaxy A27 5G reste fidèle à l'identité visuelle de la série Galaxy A. Samsung conserve des lignes sobres et épurées, tout en apportant quelques évolutions esthétiques bienvenues. La principale nouveauté concerne l'abandon du dos en plastique au profit d'une finition en verre, qui confère au smartphone une apparence plus premium et une meilleure sensation en main.

Avec seulement 7,8 mm d'épaisseur, le smartphone demeure relativement fin et facile à manipuler au quotidien. Samsung a également retravaillé la façade avec un écran Infinity-O, où la caméra frontale prend désormais la forme d'un discret poinçon plutôt qu'une encoche plus imposante, permettant d'offrir une expérience visuelle plus immersive.

L'écran Super AMOLED de 6,7 pouces constitue toujours l'un des principaux atouts du Galaxy A27 5G. Affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il garantit une navigation fluide, des animations agréables et un excellent confort aussi bien pour le visionnage de vidéos que pour les jeux ou les réseaux sociaux. Les bordures légèrement affinées renforcent encore l'impression d'immersion.

Snapdragon 6 Gen 3 : Samsung change enfin de stratégie

Sous le capot, Samsung opère un changement important en abandonnant ses processeurs Exynos sur ce modèle au profit du Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, gravé en 4 nanomètres.

Cette nouvelle plateforme promet un fonctionnement plus fluide dans les tâches quotidiennes, une meilleure gestion du multitâche ainsi que des performances graphiques en hausse grâce au GPU Adreno. Le smartphone se montre ainsi plus à l'aise pour le jeu mobile, le streaming vidéo ou encore l'utilisation simultanée de plusieurs applications.

Le Galaxy A27 5G est proposé avec jusqu'à 8 Go de mémoire vive et jusqu'à 256 Go de stockage selon les marchés, tandis que certaines versions conservent une extension via carte microSD. Samsung intègre également une mémoire plus rapide afin d'accélérer les transferts de données et le lancement des applications.

L'autonomie repose sur une batterie de 5 000 mAh compatible avec une charge filaire de 25 W. Sans rivaliser avec les solutions ultra-rapides proposées par certains constructeurs chinois, cette capacité devrait permettre de tenir facilement une journée complète d'utilisation.

Une partie photo qui évolue sans véritable révolution

Samsung conserve une approche relativement classique sur la photographie. Le capteur principal de 50 mégapixels reste au cœur du dispositif et bénéficie d'une stabilisation optique afin d'améliorer la netteté des clichés et des vidéos.

Le smartphone embarque également un ultra grand-angle ainsi qu'un capteur macro destiné aux prises de vue rapprochées. En façade, Samsung fait évoluer la caméra selfie vers un capteur de 12 mégapixels capable de capter davantage de lumière, offrant ainsi des autoportraits plus détaillés et des couleurs plus naturelles, même lorsque les conditions d'éclairage sont moins favorables.

L'intelligence artificielle devient un argument majeur

Comme l'ensemble des smartphones Galaxy lancés cette année, le Galaxy A27 5G met largement l'accent sur l'intelligence artificielle.

Les utilisateurs retrouvent notamment Entourer pour Chercher avec Google, qui permet d'effectuer une recherche simplement en entourant un élément affiché à l'écran. Cette fonctionnalité simplifie considérablement la recherche d'informations sans quitter l'application utilisée.

Samsung améliore également son Effaceur d'Objet, capable de supprimer plus efficacement les éléments indésirables présents sur une photographie, tout en produisant un résultat plus naturel.

La fonction Transcription Vocale progresse également. L'application Enregistreur Vocal peut désormais retranscrire automatiquement une conversation tout en proposant une traduction dans 22 langues, un outil particulièrement utile pour les réunions, les cours ou les déplacements à l'étranger.

Le Galaxy A27 5G bénéficie également d'une intégration poussée avec plusieurs assistants d'intelligence artificielle, parmi lesquels Google Gemini, Perplexity et Bixby. Ces derniers peuvent interagir directement avec plusieurs applications Galaxy afin d'automatiser certaines tâches ou de répondre plus naturellement aux demandes de l'utilisateur.

Un suivi logiciel rarement vu dans cette catégorie

L'un des principaux arguments du Galaxy A27 5G réside dans sa longévité logicielle.

Commercialisé sous Android 16 avec One UI 8.5, le smartphone profitera de six générations de mises à jour majeures d'Android ainsi que de six années de correctifs de sécurité. Une telle politique reste exceptionnelle sur le segment des smartphones de moins de 400 euros, où de nombreux concurrents se limitent encore à deux ou trois années de support.

Samsung complète cet engagement avec sa plateforme de sécurité Knox et le coffre-fort matériel Knox Vault, destinés à protéger les données personnelles et les informations sensibles des utilisateurs.

En France, le Galaxy A27 5G sera commercialisé à partir du 3 juillet au prix de 369 euros dans sa version 128 Go, tandis que la version 256 Go atteindra 469 euros. Il se décline en Noir, Bleu, et Rose Clair.