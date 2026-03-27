27 mars 2026 à 00h00 par Philippe

Galaxy A57 5G et A37 5G : Samsung renforce sa gamme avec l'IA et un suivi logiciel inédit

Samsung renouvelle sa série Galaxy A avec deux modèles stratégiques, les Samsung Galaxy A57 5G et Samsung Galaxy A37 5G. Au programme : un design affiné, des performances en hausse et une intégration accrue de l’intelligence artificielle, le tout soutenu par une promesse rare sur ce segment jusqu’à six années de mises à jour logicielles et de sécurité. Une évolution qui confirme l’importance de cette gamme dans l’écosystème du constructeur coréen.

Galaxy A57 5G : montée en puissance et ambitions premium

Avec le Galaxy A57 5G, Samsung cherche clairement à tirer sa gamme A vers le haut. Le smartphone adopte un design plus fin, passant sous la barre des 7 mm d’épaisseur (6,9 mm), tout en réduisant son poids à 179 grammes. Son châssis en métal et ses finitions en verre Gorilla Glass Victus+ à l’avant comme au dos lui confèrent une allure plus premium, renforcée par des bordures d’écran affinées.

L’écran de 6,7 pouces Super AMOLED+ affiche une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, avec une luminosité maximale annoncée à 1 900 nits. Une configuration pensée pour offrir une lisibilité optimale, y compris en plein soleil, grâce à la technologie Vision Booster.

Sous le capot, le terminal inaugure la puce Exynos 1680, accompagnée d’améliorations notables sur le CPU, le GPU et le NPU. L’ensemble vise à soutenir les usages intensifs, du streaming au multitâche, en passant par les fonctions d’intelligence artificielle. Une chambre à vapeur élargie de 13 % vient par ailleurs renforcer la dissipation thermique, un point clé pour les sessions prolongées, notamment en jeu.

L’IA constitue justement l’un des piliers de cette nouvelle génération. Avec One UI 8.5 basé sur Android 16, Samsung démocratise des fonctionnalités jusque-là réservées aux modèles haut de gamme : transcription vocale intégrée, sélection intelligente contextuelle, retouche photo avancée ou encore montage vidéo assisté par IA. Le Galaxy A57 se distingue en intégrant « Meilleure Pose », capable d’optimiser les photos de groupe en combinant plusieurs clichés.

En photographie, le smartphone s’appuie sur un triple module dominé par un capteur principal de 50 mégapixels. L’ultra grand-angle de 12 Mpx et le capteur macro complètent l’ensemble. Le traitement d’image bénéficie d’améliorations notables, notamment en basse lumière avec une Nightography optimisée et une réduction du bruit plus efficace. Résultat : des clichés plus détaillés, avec un meilleur équilibre des couleurs et des contrastes.

L’autonomie repose sur une batterie de 5 000 mAh, capable d’atteindre jusqu’à deux jours d’utilisation selon le constructeur. La charge rapide 45 W permet de récupérer 60 % d’énergie en une demi-heure. Le tout est complété par une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Galaxy A37 5G : un équilibre maîtrisé entre modernité et accessibilité

Positionné un cran en dessous, le Galaxy A37 5G reprend une grande partie de la recette de son aîné, tout en opérant quelques concessions pour contenir son prix. Le design reste très proche, avec un dos en verre et un nouveau bloc photo légèrement translucide, mais le cadre passe ici au plastique. Le smartphone est également un peu plus épais (7,4 mm) et plus lourd (196 g).

L’écran de 6,7 pouces Super AMOLED conserve les fondamentaux : définition Full HD+, luminosité élevée et fluidité jusqu’à 120 Hz selon les configurations évoquées. La protection Gorilla Glass Victus+ est également de la partie, tout comme la certification IP68, un atout notable dans cette gamme de prix.

Côté performances, le Galaxy A37 embarque la puce Exynos 1480, déjà éprouvée sur la génération précédente. Une solution solide pour les usages quotidiens, associée à une connectivité complète incluant la 5G, le Wi-Fi 6 et le NFC.

L’expérience logicielle reste largement similaire à celle du A57. On retrouve ainsi l’intégration de l’IA via One UI 8.5, avec des fonctionnalités comme la transcription vocale, la traduction, la sélection intelligente ou encore l’intégration des assistants Bixby et Gemini pour piloter les actions à la voix et automatiser certaines tâches.

En photo, le Galaxy A37 reprend un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un module macro. Si la fiche technique est légèrement moins ambitieuse, les optimisations logicielles notamment en HDR et en autofocus permettent d’améliorer la qualité globale des clichés et des vidéos.

L’autonomie reste identique à celle du A57 avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide 45 W. De quoi garantir une endurance confortable au quotidien.

Une stratégie centrée sur la durabilité… et une pression accrue sur les prix

Au-delà des différences techniques, Samsung met en avant un argument clé : la longévité. Avec six générations de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité, les Galaxy A57 5G et A37 5G s’inscrivent parmi les smartphones les mieux suivis du marché sur ce segment. Une promesse renforcée par l’intégration de la solution de sécurité Knox Vault, destinée à protéger les données sensibles au niveau matériel.

Les deux modèles seront disponibles à partir du 10 avril. Proposé en Bleu, Bleu clair, Gris et Lavande le Galaxy A57 sera commercialisé à partie de 549 €. Le Galaxy A37 5G sera quant à lui disponible en Lavande, Blanc, Vert foncé et Graphite à partir de 449 €.

Samsung accompagne néanmoins ce lancement d’une offre de précommande incluant un doublement du stockage jusqu’au 24 avril, ainsi que l’intégration de l’application WEBTOON avec des contenus offerts.

Avec cette nouvelle génération, le constructeur affine une formule qui a largement fait ses preuves. L’ajout de l’intelligence artificielle, l’amélioration du design et l’allongement du suivi logiciel viennent renforcer l’attractivité de la gamme.

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