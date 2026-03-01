01 mars 2026 à 08h48 par Philippe | 01 mars 2026 à 09h53

Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : Samsung pousse l'IA au coeur de son haut de gamme

A l’occasion de son événement Unpacked organisé à San Francisco, Samsung Electronics a levé le voile sur sa nouvelle génération de smartphones premium : les Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ et Samsung Galaxy S26 Ultra. Une trilogie qui marque la troisième génération de Galaxy dopés à l’intelligence artificielle et qui entend transformer en profondeur l’expérience mobile du quotidien.

Au programme : des processeurs optimisés pour l’IA, un traitement d’image enrichi, des outils de retouche conversationnels, et, pour le modèle Ultra, une innovation inédite dans l’industrie mobile avec l’intégration d’un Privacy Display directement au sein de l’écran. Derrière cette offensive technologique, une ambition affichée : rendre l’IA omniprésente, mais invisible, capable d’anticiper les besoins sans jamais alourdir l’usage.

Galaxy S26 : l’essentiel du haut de gamme, sans compromis stratégique

Proposé à partir de 999 euros, le Galaxy S26 constitue la porte d’entrée de la série. Un modèle dit « standard » qui n’a pourtant rien d’un smartphone au rabais.

Il embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces en définition FHD+, compatible 120 Hz, et animé par un processeur Exynos 2600 for Galaxy épaulé par 12 Go de RAM. Deux configurations de stockage sont proposées : 256 ou 512 Go. L’ensemble fonctionne sous Android 16 avec l’interface One UI 8.5.

Côté photo, le S26 mise sur un trio éprouvé : capteur principal 50 Mpx (f/1.8), ultra grand-angle 12 Mpx (f/2.2) et téléobjectif 10 Mpx (f/2.4). Il filme en 8K à 30 images par seconde et en 4K jusqu’à 60 i/s. En façade, un capteur 12 Mpx assure selfies et visio en 4K.

Mais la véritable évolution se situe ailleurs : dans l’intégration approfondie de Galaxy AI. Retouche photo assistée par description textuelle, suppression d’éléments indésirables, modification d’arrière-plan, numérisation intelligente de documents, reconnaissance multi-objets via Entourer pour chercher avec Google… L’IA intervient à chaque étape, souvent en arrière-plan.

Les fonctions Now Nudge et Now Brief illustrent cette approche proactive. Suggestions contextuelles, rappels intelligents, détection de conflits d’agenda ou proposition automatique de photos à partager : le smartphone apprend des usages pour réduire les manipulations. Le tout sans sacrifier la sécurité, grâce à l’architecture Samsung Knox et au chiffrement avancé des données.

Avec sa batterie de 4 300 mAh (55 % récupérés en 30 minutes) et sa certification IP68, le Galaxy S26 vise clairement les utilisateurs souhaitant accéder aux nouveautés IA et aux performances premium sans franchir le cap tarifaire des modèles supérieurs.

Galaxy S26+ : le point d’équilibre entre taille, autonomie et prix

Affiché à partir de 1 269 euros, le Galaxy S26+ s’impose comme le compromis stratégique de la gamme. Il reprend l’essentiel de la fiche technique du S26, mais l’étend sur un format plus généreux.

Son écran Dynamic AMOLED 2X atteint 6,7 pouces en définition QHD+, toujours à 120 Hz. La surface d’affichage gagne en confort pour le multitâche, la lecture ou la vidéo, sans atteindre les dimensions du modèle Ultra.

Le processeur Exynos 2600 for Galaxy et les 12 Go de RAM sont conservés, tout comme la configuration photo identique au S26. La différence se joue davantage sur l’endurance : batterie de 4 900 mAh, avec 69 % de charge récupérés en 30 minutes.

Le S26+ ne bénéficie pas du Privacy Display ni du S Pen réservé à l’Ultra, mais il donne accès à l’intégralité des fonctionnalités Galaxy AI. Les outils de création via Creative Studio, la retouche conversationnelle via Assistant Photo, ou encore les alertes de confidentialité intelligentes sont pleinement opérationnels.

Pour de nombreux utilisateurs, le Galaxy S26+ représente ainsi la synthèse idéale : un grand écran proche de l’Ultra, une autonomie confortable et un tarif plus contenu. Un positionnement qui pourrait en faire le véritable best-seller de la série.

Galaxy S26 Ultra : vitrine technologique et puissance maximale

Véritable fer de lance, le Galaxy S26 Ultra débute à 1469 euros et concentre l’essentiel des innovations.

Son écran de 6,9 pouces en QHD+ inaugure une première mondiale sur smartphone : le Privacy Display intégré au niveau matériel, jusqu’à la photodiode. Contrairement aux filtres de confidentialité classiques, cette technologie module la dispersion lumineuse directement depuis l’écran. Résultat : une lisibilité intacte de face, mais une visibilité fortement réduite depuis les angles latéraux lorsque la fonction est activée. L’utilisateur peut ajuster le niveau de confidentialité en fonction de la situation, qu’il s’agisse de saisir un code, de consulter des messages ou d’utiliser son smartphone dans les transports.

Sous le capot, le S26 Ultra adopte la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, optimisée pour les charges IA. Samsung annonce jusqu’à 19 % de gain CPU, 39 % sur le NPU et 24 % sur le GPU. La chambre à vapeur repensée et l’architecture thermique améliorée visent à maintenir ces performances dans la durée.

La batterie de 5 000 mAh atteint 75 % en 30 minutes grâce à la charge Super Rapide 3.0. Le modèle propose jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

La photographie constitue l’autre pilier de l’Ultra. Capteur principal 200 Mpx (f/1.4), ultra grand-angle 50 Mpx (f/1.9), téléobjectif 50 Mpx (f/2.9) : l’ouverture plus large améliore nettement la capture en basse lumière. Le mode Super Stabilité évolue avec un maintien de l’horizon plus précis, et l’appareil devient le premier Galaxy compatible avec le codec vidéo professionnel APV, destiné aux créateurs exigeants souhaitant conserver une qualité élevée après montage.

L’Ultra intègre également le S Pen, renforçant sa vocation productive et créative.

Une sécurité pensée pour l’ère post-quantique

Au-delà des performances et de l’IA, Samsung met l’accent sur la protection des données. Cryptographie post-quantique appliquée aux processus critiques, chiffrement de bout en bout étendu via Knox Matrix, isolation matérielle des données avec Knox Vault : la marque entend anticiper les menaces futures.

Les fonctions Filtrage d’appel et Privacy Alerts exploitent l’apprentissage automatique pour détecter comportements suspects et accès non autorisés aux données. Une approche défensive cohérente avec l’omniprésence croissante de l’IA dans l’expérience mobile.

Prix, disponibilité et services

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra seront commercialisés à partir du 11 mars 2026. Ils se déclinent en Violet, Blanc, Noir et Bleu, avec des coloris Or rose et Argent exclusifs au site Samsung.

Durant la période de précommande, une remise de 200 euros est proposée sur la version 1 To, et la configuration 512 Go est affichée au prix de la 256 Go.

Samsung accompagne également le lancement d’une refonte de son programme Samsung Care+, incluant réparations illimitées pour dommages accidentels, extension de garantie, couverture perte et vol et intégration de la solution Knox Guard pour bloquer un appareil en cas de vol.

Avec cette série S26, Samsung ne se contente pas d’augmenter la puissance brute ou la définition des capteurs. Le constructeur redessine la place de l’intelligence artificielle dans l’usage quotidien : moins démonstrative, plus intégrée, et surtout plus proactive. Reste à voir quel modèle trouvera le meilleur écho auprès du public, entre équilibre maîtrisé et débauche technologique assumée.