04 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Galaxy Tab S10 Lite : l'IA et le S Pen arrivent dans une tablette Samsung à moins de 400 €

Samsung renforce son offre sur le marché des tablettes avec le lancement de la Galaxy Tab S10 Lite. Cette nouvelle tablette se positionne comme le successeur tant attendu de la Galaxy Tab S6 Lite, sortie en 2020 et rafraîchie deux fois depuis. Avec un tarif d’entrée fixé à 399 euros, la Galaxy Tab S10 Lite entend séduire un large public en conjuguant accessibilité, polyvalence et intégration poussée des outils Galaxy AI.

Une tablette pensée pour le quotidien et le divertissement

La Galaxy Tab S10 Lite s’adresse à ceux qui recherchent un appareil capable de jongler entre streaming, navigation, cours ou prise de notes. Elle embarque un écran de 10,9 pouces avec technologie Vision Booster, qui améliore la visibilité en toutes conditions et permet d’atteindre un pic de luminosité de 600 nits. Le rafraîchissement à 90 Hz assure une fluidité accrue par rapport à la S6 Lite. La dalle est protégée par du Gorilla Glass 3, tandis que Samsung a travaillé sur la réduction de la lumière bleue pour limiter la fatigue visuelle lors des longues sessions d’étude ou de visionnage.

Des performances équilibrées

À l’intérieur, on retrouve le processeur Exynos 1380, déjà présent dans plusieurs smartphones de milieu de gamme de la marque. S’il ne s’agit pas d’une puce haut de gamme, elle promet une navigation fluide, même en multitâche. La tablette est proposée avec 6 ou 8 Go de RAM, et deux configurations de stockage, 128 Go ou 256 Go, extensibles. La batterie grimpe à 8 000 mAh, soit une hausse par rapport à la S6 Lite, avec une charge rapide désormais portée à 25 W, permettant une recharge complète en deux heures. Côté connectivité, le Wi-Fi 6 est de la partie, et Samsung propose également une déclinaison compatible 5G.

Galaxy AI et S Pen inclus : productivité et créativité décuplées

L’une des principales forces de cette Tab S10 Lite réside dans l’intégration de Galaxy AI, jusque-là réservée aux modèles plus onéreux. On y retrouve notamment la fonction « Entourer pour chercher » avec Google, qui permet d’obtenir instantanément des informations en entourant un mot ou une image sur l’écran, ainsi que la possibilité d’activer Bixby ou Gemini depuis le clavier Book Cover (vendu séparément).

La tablette est livrée avec un S Pen inclus, offrant précision et réactivité pour la prise de notes ou les croquis rapides. Samsung Notes bénéficie de fonctionnalités avancées : saisie manuscrite assistée, calcul automatique d’équations ou encore annotations de PDF directement dans l’application. L’interface OneUI embarque également des outils créatifs, enrichis par des applications tierces comme Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion ou Notion, proposées avec des essais gratuits ou des réductions exclusives.

Une alternative crédible face à l’iPad

Avec ce nouveau modèle, Samsung cible clairement les étudiants et les utilisateurs à la recherche d’un appareil polyvalent et abordable. La comparaison avec l’iPad d’Apple, proposé dans une gamme de prix similaire mais sans IA intégrée ni stylet inclus, semble inévitable. Là où Apple facture son Apple Pencil en option, Samsung inclut son S Pen et mise sur des outils d’intelligence artificielle pour se démarquer.

Une version professionnelle : Tab S10 Lite Entreprise Edition

Samsung décline également sa tablette en Entreprise Edition, pensée pour les besoins des professionnels. Cette version bénéficie d’une disponibilité garantie pendant deux ans, de sept ans de mises à jour de sécurité, d’une garantie commerciale de trois ans et d’une licence Knox Suite offerte la première année. Les administrateurs IT disposent ainsi d’outils complets pour gérer, sécuriser et déployer les appareils dans un cadre professionnel.

Prix et disponibilité

La Galaxy Tab S10 Lite est disponible en trois coloris (Gris, Argent et Corail). Voici les tarifs annoncés pour la France :

399 € : version Wi-Fi, 6 Go RAM / 128 Go stockage

459 € : version 5G, 6 Go RAM / 128 Go stockage

469 € : version Wi-Fi, 8 Go RAM / 256 Go stockage

529 € : version 5G, 8 Go RAM / 256 Go stockage