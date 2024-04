09 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

Galaxy Tab S6 Lite 2024 : une nouvelle tablette pour le milieu de gamme chez Samsung

L'apparence de la Tab S6 Lite est une copie conforme de la Galaxy Tab S6. Samsung a reconduit le design introduit avec la Galaxy Tab S5e. La Tab S6 Lite est légèrement plus grande et plus épaisse que sa grande sœur (7 mm contre 5,7 mm), et elle pèse un peu plus lourd (465 g contre 420 g pour la Tab S6).

Le SoC (système sur puce) de la tablette est composé de 8 cœurs cadencé à 2.4GHz. Le processeur est complété par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (pouvant être étendus jusqu’à 1To avec une carte SD supplémentaire).

La Galaxy Tab S6 Lite dispose d'un écran LCD de 10,4 pouces avec une résolution de 2 000 pixels par 1 200 pixels.

Elle dispose également d'un capteur photo arrière de 8 mégapixels et d'un capteur photo avant de 5 mégapixels. La tablette fonctionne sous Android 14 avec la surcouche One UI 6.1. Un stylet S Pen est inclus avec la tablette.

La Galaxy Tab S6 Lite (2024) est dotée d'une batterie de 7 040 mAh qui lui offre une autonomie de 14 heures en lecture vidéo. Elle mesure 244.5 x 154.3 x 7.0 mm.

Elle est commercialisée en Anthracite au prix de 449 €.