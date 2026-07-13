13 juillet 2026 à 00h00 par Philippe

Galaxy Unpacked 2026 : Samsung donne rendez-vous le 22 juillet à Londres pour dévoiler sa nouvelle génération de smartphones pliables

Samsung a officiellement fixé la date de son prochain événement Galaxy Unpacked. Le constructeur sud-coréen présentera ses nouveautés le 22 juillet 2026 à Londres, lors d'une conférence qui sera retransmise en direct à partir de 15 heures (heure de Paris). Comme chaque été, les projecteurs seront braqués sur la nouvelle génération de smartphones pliables de la marque, mais l'édition 2026 pourrait également marquer un tournant avec l'arrivée d'un nouveau format de Galaxy Z Fold et le renforcement de l'écosystème Galaxy autour de l'intelligence artificielle.

À deux mois de la traditionnelle présentation des nouveaux iPhone d'Apple, Samsung entend une nouvelle fois occuper le terrain et imposer son rythme sur le marché des appareils pliables, un segment dont il reste le principal acteur.

Londres, nouvelle capitale du Galaxy Unpacked

Contrairement aux éditions précédentes, souvent organisées aux États-Unis ou en Corée du Sud, Samsung a choisi cette année Londres pour accueillir son grand rendez-vous estival.

Dans son invitation officielle, le constructeur explique vouloir présenter une nouvelle génération d'appareils « conçus pour offrir des expériences plus personnalisées et adaptatives » grâce à l'intelligence artificielle. Samsung promet également des produits capables de définir « une nouvelle norme pour l'ère de l'IA », signe que Galaxy AI devrait être au cœur de l'ensemble des annonces.

L'événement sera diffusé en direct sur le site officiel de Samsung, le Samsung Newsroom ainsi que sur la chaîne YouTube du constructeur.

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 au centre des annonces

Sans surprise, la vedette du Galaxy Unpacked sera la nouvelle famille de smartphones pliables.

Samsung ne dévoile encore aucun détail technique officiel, mais les nombreux teasers publiés ces dernières semaines confirment qu'un nouveau design est en préparation. Le constructeur évoque d'ailleurs « une nouvelle forme qui se dessine », alimentant les spéculations autour d'un modèle inédit.

Les différentes fuites convergent vers une gamme composée de plusieurs appareils.

Le Galaxy Z Fold 8 adopterait un format sensiblement différent de celui des générations précédentes. Plus large et moins allongé, il proposerait un ratio proche du 4:3 afin d'offrir une expérience plus confortable en mode tablette.

À ses côtés, Samsung préparerait également un Galaxy Z Fold 8 Ultra, qui conserverait l'architecture plus traditionnelle de la gamme Fold tout en succédant directement au Galaxy Z Fold 7. Ce modèle haut de gamme embarquerait notamment une batterie de 5 000 mAh, une recharge rapide de 45 W ainsi que les composants les plus performants de la gamme.

Le Galaxy Z Flip 8 viendrait compléter cette nouvelle génération avec plusieurs améliorations attendues, notamment une charnière retravaillée afin de rendre la pliure de l'écran moins visible et un poids revu à la baisse, autour de 180 grammes.

Un nouveau format pour élargir la gamme

L'une des principales nouveautés de cette édition pourrait être l'arrivée d'un second format de Galaxy Fold.

Depuis plusieurs semaines, Samsung laisse volontairement planer le doute à travers une campagne de communication mettant en scène un smartphone plus large que les modèles actuels. Plusieurs sources évoquent un modèle parfois désigné sous le nom de Galaxy Z Fold 8 Wide, destiné à proposer un écran intérieur plus proche des proportions d'une tablette classique.

À ce stade, Samsung n'a toutefois pas confirmé officiellement le nom commercial ni le positionnement de ce nouvel appareil. La question reste également ouverte concernant sa disponibilité selon les marchés, aucune annonce n'ayant encore été faite pour la France.

Galaxy AI toujours plus présente

Après avoir largement misé sur Galaxy AI depuis 2024, Samsung semble vouloir franchir une nouvelle étape.

Le constructeur annonce des appareils capables de s'adapter davantage aux usages de leurs propriétaires, laissant entendre que les fonctions d'intelligence artificielle seront profondément intégrées aussi bien dans les smartphones que dans les autres produits de l'écosystème Galaxy.

Les futurs pliables devraient être livrés directement sous One UI 9, basé sur Android 17, avec une série de nouvelles fonctionnalités exploitant l'IA pour améliorer la productivité, la création de contenus, la traduction, les recherches contextuelles ou encore l'assistance au quotidien.

De nouvelles Galaxy Watch également attendues

Le Galaxy Unpacked ne devrait pas se limiter aux smartphones.

Plusieurs indiscrétions annoncent la présentation de la Galaxy Watch Ultra 2, qui bénéficierait notamment d'une batterie de 800 mAh, soit une capacité en nette hausse par rapport au modèle actuel.

Samsung pourrait également dévoiler une nouvelle Galaxy Watch 9, toutes deux fonctionnant sous Wear OS 7 accompagné de One UI Watch.

D'autres accessoires connectés pourraient également faire une apparition, comme de nouveaux écouteurs Galaxy Buds ou une nouvelle génération de Galaxy Ring.

Les lunettes connectées en embuscade

L'autre produit particulièrement attendu concerne les futures Galaxy Glasses.

Développées autour d'Android XR, la plateforme de Google dédiée à la réalité mixte, elles intégreraient notamment Gemini, Google Maps et différentes fonctions reposant sur l'intelligence artificielle.

Leur présentation lors du Galaxy Unpacked n'est toutefois pas garantie. Plusieurs sources estiment que Samsung pourrait simplement les évoquer avant un lancement commercial prévu à l'automne 2026.

Des prix attendus en hausse

Si Samsung n'a encore communiqué aucun tarif, plusieurs fuites évoquent une augmentation des prix en Europe.

Les estimations actuelles font état d'un Galaxy Z Fold 8 aux alentours de 1 799 euros, d'un Galaxy Z Fold 8 Ultra proche de 1 999 euros et d'un Galaxy Z Flip 8 proposé à partir d'environ 1 525 euros en version 256 Go.

Cette hausse serait principalement liée à l'augmentation du coût des composants mémoire plutôt qu'à une évolution majeure du matériel.

Concernant les processeurs, les versions commercialisées en Europe devraient être équipées de la nouvelle puce Exynos 2600, tandis que certains autres marchés pourraient continuer à bénéficier de processeurs Snapdragon.

Des offres de lancement déjà annoncées

Samsung a déjà ouvert une page d'inscription permettant aux utilisateurs de manifester leur intérêt avant la conférence.

Les personnes inscrites pourront notamment bénéficier d'un doublement de la capacité de stockage pouvant représenter jusqu'à 200 euros d'avantage lors des précommandes. Le constructeur prévoit également un bon d'achat de 30 euros valable sur certains accessoires connectés, ainsi que plusieurs tirages au sort permettant de remporter des coupons de réduction d'une valeur pouvant atteindre 2 000 euros.

Avec cette édition 2026 du Galaxy Unpacked, Samsung prépare donc une présentation particulièrement riche. Entre l'évolution de sa gamme de smartphones pliables, l'arrivée potentielle d'un nouveau format de Galaxy Fold, le renouvellement de ses montres connectées et l'intégration toujours plus poussée de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de son écosystème, le constructeur entend confirmer son avance sur un marché qu'il contribue largement à façonner depuis plusieurs années.