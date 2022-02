14 février 2022 à 00h15 par Philippe | 14 février 2022 à 12h51

Game of Thrones : un nouveau jeu mobile dévoilé

Fruit d'une collaboration avec HBO, l'éditeur de jeux mobiles sud-coréen Netmarble a récemment dévoilé un teaser d'une cinquantaine de secondes sur un nouveau jeu intitulé provisoirement Game of Thrones. Il sera disponible sur les appareils mobiles, mais on ne connaît pas encore la date de sa sortie. Le jeu sera un MMORPG basé sur la célèbre série télévisée du même nom.

Un jeu multi-modes

Le MMORPG Game of Thrones prévoit de plonger les joueurs au cœur d'une histoire inédite, encore jamais dévoilée dans la série télévisée originale. Selon Netmarble, le titre va mélanger l'expérience de jeu multijoueur avec celle du jeu solo. Néanmoins, les joueurs pourront vivre une expérience solo uniquement.

Ce futur jeu sera réalisé avec le moteur de jeu vidéo Unreal Engine 5. Il offrira aux appareils mobiles d'aussi bons graphismes que ceux proposés par les consoles de jeu actuelles, tout en apportant des représentations détaillées des dialogues entre les personnages. L'histoire du jeu va séduire les fans de la série originale, en les plaçant au cœur d'un monde ouvert unique sur le continent Westeros.

Des informations encore floues

Malgré le teaser impressionnant du nouveau jeu, peu d'informations sont disponibles pour les fans concernant ce futur jeu mobile. Par exemple, à ce jour, le futur titre et la date de sortie du MMORPG restent encore inconnus. Le titre ne possède pas non plus de site internet officiel. Par ailleurs, des interrogations demeurent quant à une sortie mondiale ou limitée à certaines régions.

Le secteur des jeux vidéo est loin d'être le seul à s'intéresser à l'univers de Game of Thrones. Le monde des casinos en ligne reprend également ce thème, et beaucoup de gars ont écrit à ce sujet, comme on peut le voir sur Casino Captain Cooks, casino présent sur la plateforme Bonus.ca, qui propose aux joueurs une machine à sous Game of Thrones. Le casino offre également la possibilité d'un dépôt minimum de 5$ et 100 tours gratuits.

D'autres jeux mobiles inspirés de la saga

Ce n'est pas la première fois que Game of Thrones revendique une participation au marché du mobile. On se souvient notamment de Reigns : Game of Thrones, disponible sur l'App Store et Google Play depuis 2018, ou encore de la sortie de Game of Thrones : Conquest, en 2017, édité par Warner Bros, qui avait dépassé les 200 millions de dollars de revenus, à l'époque.

Un autre titre mobile, Game of Thrones : Beyond the Wall, avait fait parler de lui en mars 2020. Dans ce jeu, les joueurs peuvent explorer la vie passée, présente, ou future de personnages phares de la série, tels que Daenerys Targaryen et Jon Snow. Ils s'affrontent au tour par tour, et peuvent utiliser différentes tactiques et traits de héros pour obtenir l'avantage dans les batailles.

Grâce à ce nouveau MMORPG, les fans de la saga Game of Thrones vont pouvoir ainsi retrouver des personnages qu'ils connaissent bien. Ils parviendront surtout à réaliser leur rêve de pouvoir créer par eux-mêmes une histoire sur le continent Westeros, portés par des graphismes époustouflants. Plus qu'une chose à faire, rester à l'affût des prochaines informations.