13 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Gaming en 2022 : Le joueur mobile moyen n'existe pas

Le nouveau rapport de data.ai et IDC révèle l'influence croissante des joueuses, des joueurs mobiles de la génération du baby-boom, des pays en développement et du sous-genre hypercasual. Au cours des 15 dernières années, les jeux mobiles sont passés du stade de curiosité intéressante, à celui d'une puissance incontestée de l'espace de jeu global. Selon le dernier rapport, les jeux mobiles devraient rapporter 136 milliards de dollars en 2022. Cela représente plus de 60 % du marché total des jeux, qui s'élève à 222 milliards de dollars.

Comment expliquer cette performance phénoménale ? Le "matériel" mobile est peu coûteux, tout comme les jeux mobiles. Qui plus est, il est possible de jouer à un jeu mobile partout et à tout moment.

Dans les premiers temps du jeu mobile, les écrans étaient petits, le traitement était limité et la connectivité en ligne était coûteuse. Aujourd'hui, ces limitations ont presque disparu pour des millions de joueurs. Par conséquent, tous les types de jeux sont possibles sur un petit écran. Même les jeux de base en ligne, qui étaient autrefois l'apanage des PC et des consoles.

À l'époque des consoles, les jeux étaient une activité réservée aux jeunes. Ce n'est plus le cas. Le mobile a rendu les jeux accessibles à tous les âges. Surtout sur les marchés occidentaux. Aux États-Unis, les jeux destinés à la génération X et aux baby-boomers (45 ans et plus) représentent près de 25 % des jeux les plus vendus en 2021. C'est 6 points de pourcentage de plus que le chiffre de 2019.

L'influence des femmes sur les jeux mobiles est en hausse, mais le marché est toujours à dominante masculine. S'il est vrai que les jeux mobiles sont plus "équilibrés" en termes de genre que les jeux sur console et PC, notre rapport 2022 montre que le marché est encore majoritairement masculin (bien que l'écart varie selon les régions).