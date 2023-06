13 juin 2023 à 00h15 par Philippe | 13 juin 2023 à 03h11

Gamme Galaxy A 2023 : Samsung lance ses nouveaux smartphones A54 5G, A34 5G, A23 5G, A04S, A14 et A14 5G

Concernant sa gamme Galaxy A pour l'année 2023, Samsung lance 6 nouveaux modèles qui s'inspirent de la série Galaxy S23 avec des bordures légèrement arrondies et un dos texturé. Elle se compose des modèles Galaxy A54 5G, A34 5G, A23 5G, A04S, A14 et A14 5G.

Les modèles commercialisés en 2023 ne dérogent pas à cette règle. Cette gamme de Galaxy A se distingue au niveau de son autonomie. Les Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14 5G et Galaxy A14 sont équipés de batteries longue durée de 5000 mAh. En complément, ils sont compatibles avec la charge rapide (25W pour les Galaxy A23 5G, A34 5G et A54 5G et 15W pour les Galaxy A14 5G, A14 et A04s).

Les spécificités des Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G

Les Galaxy A54 5G et A34 5G sont équipés de grandes dalles Super AMOLED de respectivement 6,4 pouces et 6,6 pouces, au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Leur luminosité leur permet d'être utilisés en intérieur, mais également en plein soleil.

En photo et en vidéo, les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G misent sur la stabilisation optique de l'image (OIS) doublée d'une stabilisation numérique, pour des photos et des vidéos nettes même lorsque l'utilisateur est en mouvement.

Certifiés IP675, les Galaxy A54 5G et A34 5G résistent à une immersion de 30 minutes jusqu'à 1 mètre dans l'eau douce, ainsi qu'à la poussière. Ils sont protégés par un verre Gorilla Glass 5 pour les chutes accidentelles.

Galaxy A54 5G

Son écran Super AMOLED FHD+ Infinity-O de 6,4 pouces est lumineux afin d'offrir une bonne visibilité même en plein soleil. Il est également doté d'un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz.

Equipé d'un capteur principal de 50 MP stabilisé, le Galaxy A54 5G est capable de réaliser des photos et des vidéos nettes même en conditions de basse lumière. Certifiés IP675, les Galaxy A54 5G résiste à une immersion de 30 minutes jusqu'à 1 mètre dans l'eau douce et à la poussière. Il est décliné en versions 128 ou 256 Go de stockage.Il est disponible en Graphite Lime Blanc Lavande à partir de 449 €.

Galaxy A34 5G

Il est doté d'un écran Super AMOLED de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Son module photo principal de 48 MP est stabilisé optiquement, pour être plus efficace même en mouvement. En complément, le Galaxy A34 5G est équipé d'un ultra grand-angle et d'un capteur macro, pour immortaliser toutes les situations du quotidien. Le Galaxy A34 5G dispose d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide (25W).

Il est certifié IP67, il résiste à l'eau douce (jusqu'à 1m de profondeur pendant 30 min) et à la poussière.

Son stockage est de 128 ou 256 Go (extensible via micro SD jusqu'à 1 To).

Il est proposé en 3 coloris : Graphite, Lime, Argenté Lavande à partir de 349 €.

Galaxy A23 5G

Le Galaxy A23 5G se démarque par son offre photo. Il est en effet équipé d'un quadruple module photo. Il embarque ainsi un module dédié aux portraits et son capteur principal de 50 MP est stabilisé optiquement. Il permet donc d'obtenir des photos et des vidéos nettes même en mouvement. En complément, il bénéficie des capteurs macro et ultra grand-angle pour le mode le panorama par exemple.

La batterie ultra-longue durée de 5000 mAh est compatible avec la charge rapide (25W).

Il est équipé d'un processeur Snapdragon 695, et proposé avec 64 ou 128 Go de stockage interne, extensibles jusqu'à 1 To via un port micro SD.

Son écran Full HD+ de 6,6 pouces a un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il est disponible en Noir, Blanc et Bleu à partir de 249 €.

Galaxy A14 5G

Le Galaxy A14 5G dispose d'un grand écran panoramique de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté photo, le Galaxy A14 5G est équipé d'un triple capteur arrière, regroupant un module dédié aux portraits, un capteur principal de 50 MP et un capteur macro. Il permet également de prendre des selfies via à son capteur frontal de 13MP.

La batterie est de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 15W.

Le Galaxy A14 5G est décliné en deux versions de stockage, 64 Go ou 128 Go, extensibles jusqu'à 1 To via micro SD. Le lecteur d'empreintes digitales situé sur le bouton de démarrage permet un déverrouillage plus facile.

Ce modèle est commercialisé en 3 coloris : Noir, Lime, Argenté à partir de 229 €.

Galaxy A14

Il est doté d'un écran 6,6 pouces Full HD+. Côté photo, il embarque un triple capteur. Il regroupe en effet un capteur principal de 50 MP (f/1.8), ainsi qu'un ultra-grand angle et un capteur macro. Le capteur frontal de 13 MP se destine aux selfies. Le stockage interne du smartphone peut être étendu jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD.

Il est disponible en 3 versions : Noir, Lime et Argenté à partir de 199 €.

Galaxy A04S

Le Galaxy A04s intègre un triple capteur photo. En complément de son capteur principal de 50 MP, le Galaxy A04s dispose d'un un module dédié aux portraits et un capteur macro.

Son grand écran est de 6,5 pouces et Il est compatible Dolby Atmos. Comme les autres modèles de la gamme, le Galaxy A04S bénéficie d'une autonomie longue durée grâce à sa batterie de 5000 mAh à charge rapide.

Il intègre également un lecteur d'empreinte digitale situé sur la tranche pour plus de sécurité, et son stockage est extensible jusqu'à 1 To via micro SD.

Il est commercialisé en deux couleurs : Noir et Blanc au prix de 159 €.