07 février 2020 à 06h00 par Philippe

Garmin lance sa montre tactix Delta avec un arrêt d'urgence et un mode furtif

Garmin vient de dévoiler la quatrième génération de montre GPS " tactiques " qui porter le nom de tactix Delta.

Cette montre répond aux normes militaires (MIL-STD-810) intégrant de nouvelles fonctions " tactiques " comme le mode furtif pour désactiver l'enregistrement et le partage de la géolocalisation, ainsi que le Kill Switch, qui est bouton de " suppression d'urgence " afin de supprimer instantanément l'ensemble des données utilisateurs en cas de capture par l'ennemi.

Grâce à son nouvel écran de 3,5 cm de diamètre, l'affichage est plus grand de 36% que sur les modèles tactix précédents. Parmi les autres nouvelles fonctions figurent l'ajout d'un dispositif de stockage de musique, de Garmin Pay et de fonctionnalités indispensables comme PacePro ou Power Manager.

La tactix Delta est également équipée d'un mode GPS double format de position. Cette fonctionnalité affiche simultanément, sur un seul écran, deux ensembles de coordonnées de géolocalisation.

De nombreux autres profils d'activités " tactiques " sont possibles telle que la projection de points, qui permet de créer un point GPS en visant avec la montre un objet via le cap et en entrant la distance de l'objet ou encore le mode Jumpmaster, permettant de calculer un point de largage à haute altitude tout en guidant l'utilisateur vers son objectif.

Des caractéristiques avancées de navigation, comme l'altimètre barométrique, la boussole ainsi que la prise en charge de plusieurs systèmes mondiaux de navigation par satellite sont également disponibles.

La tactix Delta propose des fonctions d'aide à l'entraînement. Les utilisateurs actifs profitent ainsi de profils sportifs intégrés, d'estimations de la VO2 Max et de statistiques d'entraînement qui s'adaptent même à la température extérieure et/ou à l'altitude.

La fonctionnalité de gestion de l'alimentation Power Manager donne la possibilité de personnaliser les modes d'économie d'énergie, tout en désactivant certaines fonctions pour augmenter l'autonomie. L'appareil dispose d'une autonomie pouvant atteindre 60h en mode GPS, 21 jours en mode smartwatch et 80 jours en mode montre avec l'économiseur d'énergie. Le niveau de charge restant s'affiche en jours et en heures.

La tactix Delta peut synchroniser des playlists via les services de streaming partenaires. Elle prend également en charge la solution de paiement sans contact Garmin Pay. Utilisée conjointement avec un smartphone compatible, la montre peut afficher différentes notifications signalant des appels entrants, SMS et emails. Enfin, la tactix Delta est compatible avec d'autres appareils Garmin, dont les outils de communication satellite inReach Mini3, et les systèmes de suivi canins tels que l'Alpha 100.

La tactix Delta est commercialisée au prix de 899,99€.