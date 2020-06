02 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Garmin quatix 6X Solar : une montre marine connectée avec chargement solaire

Garmin lance la quatix 6X Solar, un nouveau modèle de smartwatch qui vient compléter la série quatix 6. Dédiée aux passionnés de nautisme, elle capte l'énergie du soleil pour prolonger l'autonomie de la batterie.

En effet, la nouvelle quatix 6X Solar est la première montre marine GPS Garmin à être dotée de la technologie Solar, pouvant prolonger l'autonomie de la batterie grâce à son verre photovoltaïque transparent. Elle reprend les caractéristiques de la fenix 6X Pro Solar avec des applications spécifiques pour la pêche, la voile et la navigation.

La quatix 6X Solar peut être utilisée conjointement avec des appareils électroniques Garmin embarqués ou le GNT 10, la montre reçoit en continu où qu'elle soit sur le bateau des données NMEA 2000 issues de différents capteurs, pour afficher les informations de vitesse, de profondeur, de température, de force et de direction du vent. Elle est également compatible avec la cartographie BlueChart g3. Reliée à un pilote automatique embarqué, la quatix 6X Solar permet, à l'instar d'autres modèles quatix 6, de changer de cap, engager un modèle de navigation ou bien suivre un itinéraire GPS.

La quatix 6X Solar intègre également toutes les fonctionnalités phare des montres connectées Garmin avec par exemple un suivi quotidien de son activité. Pour rester connecté, il suffit d'activer les notifications intelligentes pour recevoir des alertes signalant des appels entrants, SMS, emails et bien plus encore. En outre, grâce à la solution de paiement sans contact6 GarminPay, la quatix 6X Solar permet de régler ses achats en toute sécurité. Il est également possible de synchroniser ses playlists favorites à partir des fournisseurs de musique.

La quatix 6X Solar est également dotée de la technologie cardio poignet pour suivre et mesurer la fréquence cardiaque. La montre assure également un suivi avancé du sommeil et de l'activité physique grâce à l'Oxymètre de pouls, qui contrôle les niveaux de saturation en oxygène du sang. Par ailleurs, la fonction Body Battery permet de contrôler le niveau d'énergie du corps à tout moment afin de mieux gérer sa journée entre entraînements, temps de repos et périodes de sommeil.

Cette montre est dotée d'un écran antireflet de 3,5 cm (1,8 pouce) en verre transparent Power Glass qui capte l'énergie du soleil pour prolonger l'autonomie de la batterie. Un simple coup d'œil au poignet suffit pour constater la quantité d'énergie solaire captée par le verre. L'autonomie de la quatix 6X Solar peut atteindre 21 jours en mode smartwatch et jusqu'à 24 jours grâce au chargement solaire. La nouvelle fonction Power Manager permet également d'apprendre à gérer l'autonomie de sa montre en personnalisant les fonctions les plus utilisées et en visionnant l'impact sur l'autonomie des différents capteurs et paramètres. Elle est résistante à l'eau jusqu'à une profondeur de 100 mètres.

Prix et disponibilité

La quatix 6X Solar est livrée avec deux bracelets, un en titane et un autre en silicone bleu cirrus avec le système QuickFit. Elle est commercialisée au prix public indicatif de 1 149,99€.