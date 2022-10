21 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Gen 6 Wellness Edition, la première smartwatch sous Wear OS3 chez Fossil

La Gen 6 Wellness Edition est la première montre connectée Chez Fossil. Cette nouvelle version se distingue par une interface mise à jour et une navigation repensée. La Gen 6 Wellness Edition propose plus de fonctionnalités de santé et de bien-être comparée à la montre Gen 6 lancée en août dernier. Cette smartwatch fonctionne sous la dernière version de Wear OS by Google (Wear OS 3)et sur la plateforme Snapdragon Wear 4100+.

Comme cette montre Fossil exécute le dernier système d'exploitation de smartwatch de Google, cela signifie que l'édition Wellness prend en charge des applications telles que Spotify, YouTube Music, Facer et Amazon Alexa for Smart Watches ou d'autres via Google Play.

La nouvelle application Wellness apporte des fonctionnalités de santé et de remise en forme permettant de mesurer le niveau d'oxygène dans le sang et de détecter automatiquement les entraînements. Elle donne aussi la possibilité d'estimer sa condition physique à l'aide de VO2 Max. Cette smartwatch profite également d'une surveillance continue de la fréquence cardiaque en dehors des entraînements et d'un meilleur suivi du sommeil.

Son interface et les fonctionnalités de l'application permettent de consulter les statistiques d'activité, d'avoir une vue d'ensemble des indicateurs de bien-être, de procéder à des réglages rapides et de choisir des cadrans de montre.

Pour aller plus loin dans la personnalisation de chaque look et de chaque activité, trois nouveaux cadrans de montre sont disponibles : Wellness Gauge (exclusivement pour la Gen 6 Wellness Edition), Heritage Wellness et Heritage GMT. Chaque cadran numérique s'inspire d'un cadran de montre analogique, tout en mettant en évidence les principales statistiques de bien-être.

L'écran tactile est allumé en permanence est de 1,28 pouces. Les boutons sont configurables. Résistante à l'eau (3 ATM), elle est compatible Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS et NFC SE. Cette montre connectée dispose de plusieurs capteurs : accéléromètre, gyroscope, boussole, altimètre et capteur infrarouge off-body ainsi que des capteurs PPG de rythme cardiaque, de taux de saturation en oxygène et de lumière ambiante.

Passer et répondre aux appels est possible avec un smartphone appairé, compatible avec Android et iOS. Côté mémoire, elle intègre 8 Go de stockage et 1 Go de RAM. Sa recharge rapide se fait par USB à 4 broches grâce au chargeur magnétique.La Gen 6 Wellness Edition est disponible en trois styles avec un nouveau boîtier de 44 mm comprenant un placage noir, de l'acier inoxydable argenté et de l'acier inoxydable doré rose. Les lignes incurvées de la montre connectée et les bracelets en silicone durable de 20 mm ont été conçus pour améliorer la conformabilité, de la natation au sommeil, et sont interchangeables grâce à une sélection exclusive de nouveaux bracelets en silicone colorés.

La montre Gen 6 Wellness Edition est au prix de 299 €.