30 janvier 2023 à 00h15 par Philippe | 04 février 2023 à 09h54

Gestion des finances : Devez-vous opter pour une banque mobile ?

Depuis leur apparition, le marché des banques à distance a connu une très forte croissance. Aussi, compte tenu de la grande mobilité des personnes, les comptes bancaires sont de plus en plus suivis et étroitement liés à la mobilité. Rêvez-vous d’une banque mobile ? Le fait d'avoir accès à vos comptes en permanence vous incite-t-il à changer de banque ? Dans cet article, l'on vous fait le point des avantages et des inconvénients que présentent les néo-banques pour vous permettre de vous fixer rapidement.

Néo-banque : Qu'est-ce que c'est ?

Une néo-banque est une banque entièrement numérique qui propose les mêmes services que les banques traditionnelles, mais sans une agence physique (locaux physiques). Il s'agit d'un établissement de paiement réglementé par l'autorité bancaire nationale et qui met à la disposition des clients un espace client en ligne à travers lequel ils peuvent accéder à leurs comptes et à des services comme la banque mobile.

De nos jours, les néo-banques sont de plus en plus populaires, d'autant plus qu'elles offrent plus de commodité et de flexibilité aux clients que les banques traditionnelles. Aussi, elles offrent des taux plus compétitifs, contrairement aux banques traditionnelles, ce qui en fait une option attrayante pour les clients qui recherchent une meilleure offre. Vous pouvez visiter ce comparatif des néobanques pour en apprendre davantage sur la question.

Quelle est la différence entre une banque en ligne et une néo-banque ?

Les banques en ligne et les néo-banques sont deux types de services financiers différents vers lesquels de nombreuses personnes se tournent pour gérer leurs finances. Bien que les deux offrent une bonne gamme de service, il existe certaines différences essentielles entre eux. En effet, les banques en ligne proposent généralement des services bancaires plus traditionnels tels que des comptes d'épargne et de chèques, des prêts, des cartes de crédit, des produits d'assurance, etc.

Les néo-banques, elles, se concentrent sur l'offre des services bancaires uniquement numériques à savoir : les comptes bancaires en ligne, les paiements mobiles, les outils de budgétisation et les options d'investissement. L'étendue de l'offre offerte par chaque type de banque est différente, ce qui le rend important pour les clients de comprendre les différences avant de décider laquelle leur convient le mieux.

Quels sont les avantages d'une néo-banque ?

Les néo-banques sont des banques exclusivement numériques qui fournissent des services bancaires sans avoir besoin de succursales physiques. Elles offrent des prix attractifs, aucune condition de revenu et une tarification transparente. Et c'est justement ce qui en fait une excellente alternative pour les clients (personnes physiques ou morales) qui recherchent un moyen plus simple, moins cher et plus pratique de gérer leurs finances.

Un autre avantage que présentent les néo-banques, c'est qu'elles offrent des taux d'intérêt attractifs sur les comptes d'épargne ainsi que des options de paiement flexibles telles que les cartes de débit ou de crédit. En raison de leurs faibles frais généraux et de leur capacité à offrir aux clients plus de fonctionnalités, ces types de banques sont devenus très tendances. De plus, les clients peuvent accéder à leur compte de n'importe où dans le monde, recevoir des notifications sur les transactions et utiliser des outils de budgétisation pour suivre leurs dépenses.

Le choix d'une néo-banque est-il le meilleur choix à faire ?

Cette question est une question délicate, car pour nombre de personnes, la banque mobile est le choix idéal à faire même si tous les emplois ne le permettent pas. Mais avant d'envisager de vous tourner vers ce type de banque, il est important que vous ayez une bonne maîtrise de votre petite machine numérique.

Toutefois, soulignons que les néo-banques possèdent quelques inconvénients parmi lesquels :

l'absence d'agence physique ;

une restriction des services et produits bancaires ;

la non-autorisation des découverts, etc.

Ces limites peuvent être une situation gênante, surtout pour les utilisateurs qui étaient autrefois habitués aux conditions des banques traditionnelles. Cependant, chacun est libre de faire son choix. Mais si vous souhaitez évoluer dans la marche du digital, la banque mobile reste la meilleure option.

Quelles sont les meilleures néo-banques ?

On dénombre, sur la toile, une kyrielle de néo-banques. Avec autant d’acteurs disponibles, il peut être difficile de décider laquelle vous convient le mieux. Voici en effet une liste des meilleures banques mobiles du marché.

La banque mobile N26 : c'est une banque allemande qui offre la possibilité aux utilisateurs d'épargner avec un sous-compte, de faire des paiements via un MasterCard et bien d'autres services encore.

La banque mobile Lydia : ce type de banque existe sous deux formes (Lydia Bleu, Lydia Noir) et chacun de ses services intègre des fonctionnalités innovantes.

La banque mobile Nickel est l'une des banques en ligne, facile d'accès. Déjà avec 50 €, vous pouvez y ouvrir un compte et profiter de ses impressionnants avantages.

La banque mobile Anytime : disponible également sous forme d'application, cette banque propose plusieurs offres bancaires dont le dépôt de chèque, la maîtrise de budget, etc.