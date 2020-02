25 février 2020 à 06h00 par Philippe

Le Gigaset GS195 LS, un mobile dédié aux seniors

Après avoir lancé 2 téléphones mobiles 2G fin 2019, Gigaset vient d'enrichir sa gamme Life Series avec son nouveau modèle GS195 LS adapté aux besoins des seniors. Ce smartphone propose une interface utilisateur simple et facile à lire sur un grand écran à contraste élevé, sans négliger les fonctions habituelles d'un smartphone, connexion 4G, appareil photo et accès à de nombreuses applications.

Le GS195 LS propose une voix HD pour une qualité vocale irréprochable et supprime les bruits de fond. Le smartphone prend en charge la voix sur LTE et la voix sur Wi-Fi. Le GS195 LS embarque le système d'exploitation Android 9.0 Pie et permet d'utiliser simultanément deux cartes SIM, mais également une carte microSD pour étendre la mémoire interne jusqu'à 256 Go supplémentaires. La technologie USB On-The-Go peut transformer le GS195 LS en une banque d'alimentation pour recharger d'autres appareils tels qu'une enceinte Bluetooth ou une montre connectée.

Les seniors peuvent avoir besoin de contacter leurs proches rapidement pour obtenir de l'aide. Un mode SOS est intégré sur l'écran d'accueil du GS195 LS pour permettre un appel rapide. En plus du 112 pré-enregistré, d'autres contacts personnels peuvent être ajoutés. Si le premier numéro enregistré ne décroche pas, l'écran d'urgence réapparaît et le prochain contact de la liste peut être appelé très rapidement. Le mode SOS du GS195 LS propose également l'envoi de SMS d'urgence. Lorsque cette fonction est activée, un message est automatiquement envoyé avec la position GPS du moment à tous les contacts enregistrés dans le mode SOS. De cette façon, la famille et les proches peuvent être informés et réagir rapidement.

Son écran Full HD + est de 6,18 pouces au format 19 : 9. Gigaset a également intégré une encoche dans la partie supérieure de l'écran, qui accueille les capteurs de proximité/luminosité et la caméra selfie. Au dos du smartphone, un capteur d'empreintes digitales est présent pour déverrouiller l'appareil. On y trouve également la double caméra avec flash LED.

Le GS195 LS est livré avec une coque transparente et une vitre de protection pré-installée sur l'écran pour éviter les rayures. Le smartphone senior Gigaset est de plus vendu avec un câble USB-C magnétique, ce qui facilite son branchement. Un manuel de formation détaillé et illustré est par ailleurs fourni. Le nouveau Gigaset GS195 LS est commercialisé au prix de 249,99 € TTC.