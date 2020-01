28 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

Gigaset GS290 : un smartphone " Made in Germany "

Parmi ses particularités, le Gigaset GS290 se distingue non seulement par sa puissante batterie et son écran large, mais également par sa recharge sans-fil, son mode NFC et son appareil photo à double capteur.

Ce smartphone fabriqué en Allemagne possède un grand écran 6.3 pouces full-HD avec une encoche en V et une résolution de 2 340 x 1 080 pixels (FHD+). Grâce à son rapport de 19.5:9 et son encoche intégrant la caméra frontale, l'écran s'étend jusqu'aux bords de l'appareil.

Ce modèle est propulsé par un processeur Octo-core the MediaTek Helio P23 cadencé à 2,0 GhZ et de 4 Go de mémoire vive. La mémoire interne de 64 GB peut être augmentée jusqu'à 256 GB à l'aide d'une carte microSD.

Le GS290 dispose d'une bonne autonomie, grâce à sa batterie de 4 700 mAh et son système d'économie d'énergie. Il est en effet compatible avec les dispositifs de recharge sans-fil. Il est également pourvu de la technologie USB On The Go qui le transforme en batterie externe capable de recharger d'autres smartphones ou accessoires.

La caméra principale du Gigaset GS290 est équipé de deux objectifs de 16 MP et de 2 MP. Le logiciel mis au point par ArcSoft, expert en photographie numérique, optimise les photos en appliquant par exemple un effet bokeh sur les portraits avec un flou d'arrière-plan. Le mode HDR (High Dynamic Range Modus) permet à la caméra de prendre une série de photos que le logiciel transformera en une image très contrastée aux couleurs vives. La caméra frontale intégrée à l'avant dans l'encoche en V prend des photos avec la même résolution de 16 MP que la caméra principale à l'arrière.

Le Gigaset GS290 intègre aussi la technologie NFC pour le paiement sans contact. De plus en plus d'applications bancaires, ainsi que Google Pay, intègrent la technologie NFC. Le NFC permet également de transmettre rapidement des données entre deux smartphones, notamment des numéros de téléphone ou des adresses. Le capteur d'empreintes digitales et la reconnaissance Faciale permettent de déverrouiller le smartphone.

Dernière particularité, le GS290 "Made in Germany" est livré dans un emballage recyclable réalisé à partir d'herbe compostable et son packaging est exempt de matériaux plastiques (excepté le film protecteur d'écran). Le Gigaset GS290 en deux coloris Pearl White et Titanium Grey au prix de 269.99 €.