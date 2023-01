18 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

Gigaset GX4 : un smartphone renforcé "Made in Germany"

Le Gigaset GX4 se distingue par sa batterie amovible, sa fonction recharge ultra-rapide, son appareil photo de 48 MP, et son capteur d'empreintes digitales intégré dans la touche marche/arrêt. Ce modèle est doté d'un boîtier renforcé conforme aux normes militaires, étanche et résistant à la poussière.

En effet, le Gigaset GX4 est renforcé par un cadre protecteur. Grâce à sa coque en TPU moulée par double injection et à son boîtier conjuguant aluminium, magnésium et titane, il est conforme à la norme militaire MIL-STD-810H. Il est ainsi capable de résister à une chute de 1,2 m de haut. Etanche à l'eau et à la poussière (IP68), l'appareil fonctionne dans une fourchette de températures allant -15 °C à 45 °C et peut être nettoyé à l'eau, au savon, à l'alcool ou au désinfectant.

Le GX4 est équipé d'une batterie amovible qui peut être changée en un clin d'œil. Forte d'une puissance de 5 000 mAh, elle permet de passer jusqu'à 45 heures d'appels en 4G, d'écouter jusqu'à 56 heures de musique ou de visionner jusqu'à 16 heures de vidéos. Le Gigaset GX4 est compatible avec la charge sans fil jusqu'à 15 watts (norme Qi) et avec la technologie Power Delivery 3.0 pour une charge ultra rapide (jusqu'à 90% en 1h).

Agrémenté d'une encoche en V abritant l'appareil photo frontal, l'écran du GX4 offre un contraste de 1 500 : 1 et une résolution HD+ pour une netteté d'image optimale. Grâce à sa luminosité de 550 nits, il reste lisible même en plein soleil. L'écran du Gigaset GX4 est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5 traité contre les rayures et les salissures. Enfin, on peut l'utiliser avec des gants d'une épaisseur maximale de 2mm, ou même les mains mouillées.

Le GX4 est alimenté par un processeur octo-core Helio G99 de MediaTek. Le téléphone peut accueillir deux nano SIM, ainsi qu'une carte Micro SD permettant d'ajouter jusqu'à 1 TB d'espace à ses 64 GO de mémoire interne.

Il embarque un double capteur associant un grand-angle de 48 MP doté d'un autofocus à détection de phase et une lentille de 8 MP dédiée à la macro. L'ouverture F1.8 apporte suffisamment de lumière au capteur pour les photos dans les environnements sombres, bien aidé en cela par la présence d'un double flash LED. Lorsque la scène est plus éclairée, la taille de l'ouverture se réduit à F2.2 pour offrir une plus grande profondeur de champ. Le Gigaset GX4 permet d'enregistrer des vidéos 2K d'une netteté impressionnante. Son capteur frontal affiche une résolution de 16 MP, pour des selfies et appels vidéo en haute définition.

Gigaset a tenu à conserver certaines caractéristiques pratiques, comme la prise jack 3,5 mm ou la radio FM. Le GX4 est muni d'un capteur d'empreintes digitales placé sur son bouton de mise sous tension. On peut aussi le déverrouiller par reconnaissance faciale.

Disponibilité et prix

Disponible en noir et en bleu pétrole, le Gigaset GX4 est commercialisé au prix de 349,99 €.