06 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

Gigaset GX6, un nouveau smartphone renforcé "Made in Germany"

Le constructeur allemand Gigaset dévoile le GX6, un nouveau smartphone taillé pour les professionnels. Ce smartphone renforcé "Made in Germany" se distingue par son design à la fois élégant et robuste.

Tout d'abord, le Gigaset GX6 est équipé d'une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge ultra-rapide et peut être rechargé à 90% en environ 60 minutes. Sa technologie BatteryLife+ de Gigaset prolonge la durée de vie de la batterie jusqu'à 50 % grâce à un réglage par défaut du seuil de charge à 90% au lieu de 100. Le GX6 accepte également la charge sans fil (jusqu'à 15W).

La robustesse du Gigaset GX6 a été testée conformément aux normes MIL-STD-810H et IP68. L'appareil peut donc résister aux chutes, aux fortes vibrations, aux fortes amplitudes de température, à l'humidité et à la poussière. Le boîtier peut être nettoyé avec de l'eau, du savon, de l'alcool ou du désinfectant.

Le smartphone GX6 Pro est doté d'un processeur MediaTek Dimensity 900 5G Octa-Core complété par 6Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Il est équipé d'un capteur 50 Mp grand angle avec stabilisateur d'image optique (OIS) + macro de 2 MP au dos de l'appareil. A l'avant, le capteur est de 16Mp compatible avec la reconnaissance faciale.

Outre les indispensables USB 3.0, WiFi 6, NFC et Bluetooth 5.2, Gigaset a intégré un capteur d'empreintes digitales situé sur le côté du boîtier dans le bouton marche/arrêt, un port carte micro SD pour bénéficier de plus d'espace de stockage et une prise jack 3,5 mm.

L'écran FHD + de 6,6 pouces est protégé par un verre Corning Gorilla et atteint une luminosité de 550 nits pour une lisibilité parfaite même en plein soleil. La caméra grand angle PDAF 50 MP dispose d'une stabilisation optique. Son capteur 1/1,55 " avec unedensité de pixels de 1 008 µm garantit des images brillantes dans de mauvaises conditions d'éclairage.

Le GX6 bénéficiera des 2 prochaines mises à jour Android jusqu'à la version 14 et les mises à jour de sécurité sont garanties cinq ans.

Disponibilité et prix

Le Gigaset GX6 est commercialisé dans le coloris Titanium Grey et en version Black Titanium au prix de vente de 579 €.