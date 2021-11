24 novembre 2021 à 00h15 par Philippe

Gigaset présente son nouveau smartphone, le GS5

Gigaset vient d'enrichir sa gamme de téléphones mobiles avec son nouveau modèle GS5. Parmi ses particularités, ce smartphone " Made in Germany" se distingue par sa puissante batterie amovible son appareil photo à double capteur dont un module ultra grand angle.

En effet, l'appareil photo principal du GS5 est équipé d'un capteur 48 mégapixels à large ouverture F1.8 ce qui lui permet de produire des photos de qualité même lorsque la luminosité baisse, en intérieur ou au crépuscule. Le flash LED fournit également une assistance si nécessaire. L'ouverture passe automatiquement à F2.2 dans de meilleures conditions d'éclairage, ce qui permet une plus grande profondeur de champ.

L'appareil photo principal avec mise au point automatique est complété par un deuxième objectif 8MP pour les prises de vue ultra-grand-angle ou macro. L'application photo permet de choisir son mode de prise de vue, automatique pour les néophytes ou mode expert pour les connaisseurs. Des selfies parfaits sont garantis - même en basse luminosité grâce au capteur avant 16 mégapixels et à un flash écran : l'écran devient complètement blanc à une luminosité maximale pendant un bref moment pour éclairer les visages. Enfin, le GS5 enregistre des vidéos en 1440p (quad HD).

Le GS5 embarque un processeur Helio G85 de MediaTek octo-core épaulé par 4 Go de mémoire vive. La mémoire interne de 128 Go peut être augmentée jusqu'à 512 Go à l'aide d'une carte microSD.

Le Gigaset GS5 est livré avec le système d'exploitation Android 11 et bénéficiera plus tard du passage sous Android 12. Quant aux mises à jour de sécurité Google, elles sont garanties pendant 3 ans.

Sa batterie z une capacité de 4 500 mAh. Le téléphone peut être chargé via un chargeur sans fil. Grâce à la fonction USB-On-The-Go, il peut se transformer en batterie externe pour alimenter un périphérique externe comme un casque sans fil par exemple. La batterie du GS5 est par ailleurs amovible. L'appareil fait également partie de la Gigaset " Battery Save Initiative " : sa limite de charge est fixée par défaut à 90%, augmentant ainsi la durée de vie de la batterie jusqu'à 50%. Cela aide à long terme à réduire la pollution mondiale due aux piles et batteries.

Côté connectique, le Gigaset GS5 conserve une prise jack 3,5 pour les casques filaires et intègre la norme Bluetooth 5.0 et la technologie NFC, cette dernière étant de plus en plus utilisée pour les paiements sans contact et le transfert de données.

Ce modèle dispose d'un capteur d'empreintes digitales et de la reconnaissance faciale.

Prix et disponibilité

Le Gigaset GS5 est disponible dans le coloris Dark Titanium Grey et il sera également proposé fin novembre en teinte Light Purple. Son prix de vente est de 299,99 €.