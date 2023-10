19 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

Gofriends, une nouvelle application qui brise la solitude

La solitude est un problème croissant dans nos sociétés, quelles que soient les régions. L'application Gofriends souhaite y pallier en offrant un outil qui permet de faire des rencontres selon nos choix et dans les lieux qui nous plaisent, que ce soit en dansant ou en pratiquant l'escalade. L'application vise à offrir une alternative aux sites et applications de rencontres existants pour trouver des personnes compatibles.

Gofriends n'est pas simplement une application de rencontres classique. Elle brise la solitude et la routine en proposant l'organisation de sorties et/ou d'activités à deux ou en groupe, en lien avec les centres d'intérêts et les envies de chaque utilisateur. Cette approche permet d'accroître les interactions sociales, en élargissant le cercle d'amis et faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses.

L'application propose une approche différente en offrant des correspondances avancées et personnalisées grâce à des algorithmes basés notamment sur les tests de personnalité et calculant le taux de compatibilité. Les utilisateurs de Gofriends peuvent ainsi connaître à l'avance les intentions des personnes souhaitant faire des rencontres et bénéficier ainsi de recommandations qualitatives plutôt que quantitatives. L'application offre également un système de validation de rendez-vous pour filtrer les profils indésirables.

Gofriends propose un modèle économique freemium avec achats intégrés. L'application peut être téléchargée gratuitement, mais certaines fonctionnalités avancées sont verrouillées pour les utilisateurs accédant à l'application gratuitement. Ces utilisateurs peuvent souscrire des abonnements pour débloquer ces fonctionnalités et choisir un abonnement mensuel, annuel ou hebdomadaire. L'abonnement est de 48 € paer an, 6 € par mois et 3 € par semaine.

Les abonnés bénéficient d'avantages tels que l'accès complet aux fonctionnalités, la possibilité de créer et de participer à des activités et des sorties, de rejoindre des groupes de discussion, de passer des tests de compatibilité, de gérer un calendrier personnel d'événements et de rendez-vous, ainsi que d'utiliser les fonctionnalités de masquage du profil, de filtrage des profils et de bénéficier de réductions chez les partenaires affiliés. Par ailleurs, Gofriends a établi un réseau de points de vente où les clients peuvent effectuer des paiements pour les services et les abonnements. Ces points de vente sont des commerçants locaux, ce qui offre une commodité supplémentaire aux utilisateurs.

L'application est disponible en téléchargement via l'AppStore et le Google Play.