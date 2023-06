26 juin 2023 à 00h15 par Philippe

GoMoWorld : une application pour se connecter moins cher à Internet à l'étranger

Fini la recherche désespérée de connexion wifi et l'achat de forfaits hors de prix... A l'approche de l'été, des grands départs et des voyages, l'application GoMoWorld permet aux voyageurs de se connecter simplement et rapidement dans plus de 160 pays, sans carte SIM, à des tarifs privilégiés par rapport aux opérateurs traditionnels (à partir de 3,99€).

Cette application propose aux utilisateurs de bénéficier d'une e-SIM intégrée et leur permet de se connecter partout avec une seule application, sans avoir à acheter de carte Sim locale ou payer un surcoût auprès de son opérateur. Une fois son pays de destination sélectionné, l'utilisateur choisit l'offre la plus adaptée à sa consommation et valide un forfait. Une fois celui-ci terminé, la connexion est interrompue : aucun risque de hors forfait. L'utilisateur peut ensuite choisir de souscrire de nouveau un forfait ou non.

GoMoWorld propose par exemple 15 Go de données aux États-Unis pour 19,99€ valable 30 jours, soit une économie d'au-moins 10€ par rapport aux offres des opérateurs classiques. Autres exemples de tarifs : le Canada, la Thaïlande ou encore la Turquie avec 1Go pour 3,99€ valable 7 jours.

L'application est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Elle est compatible les smartphones capables de gérer une deuxième Sim digitale :

- Série iPhone 11

- Série iPhone 12

- Série iPhone 13

- Série iPhone 14

- iPhone XS

- iPhone XR

- iPhone SE (2020)

- iPad Air (3e génération) WiFi + Cellulaire

- iPad Pro (3e génération) WiFi + Cellulaire

- iPad Mini (5e génération) WiFi + Cellulaire

Samsung

- Série Galaxy S21 (sauf FE)

- Galaxy S22 (sauf FE)

- Galaxy Z Flip

- Galaxy Z Fold2 5G et supérieur

- Pixel 3 et 3 XL*

- Pixel 3a et 3a XL*

- Pixel 4, 4a et 4 XL

- Pixel 5

- Pixel 6, 6a et 6 Pro

- Pixel 7 et 7 Pro

Oppo

- Find X3 Pro

- Reno 5A

- Fin

Autres appareils

- Fairphone 4