01 août 2026 à 03h03 par Philippe

Google change les règles : les applications Android connaîtront désormais votre tranche d'âge

Face au durcissement des réglementations sur la protection des mineurs en ligne, Google franchit une nouvelle étape avec le lancement mondial progressif de Play Age Signals API, une technologie destinée à simplifier la vérification de l'âge sur Android. L'objectif est clair : permettre aux applications de savoir si un utilisateur est mineur ou majeur, sans jamais avoir accès à sa date de naissance ni à un document d'identité.

Déjà opérationnelle au Brésil, cette nouvelle interface sera étendue à l'Australie et au Canada à la mi-août, avant un déploiement mondial prévu d'ici la fin de l'année 2026. Avec cette initiative, Google cherche à offrir aux développeurs un outil capable de répondre aux nouvelles obligations légales tout en limitant la collecte de données personnelles.

Une réponse aux nouvelles exigences réglementaires

Depuis plusieurs mois, les gouvernements multiplient les initiatives pour mieux encadrer l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, aux plateformes de vidéos ou encore aux contenus réservés aux adultes. L'Australie, le Brésil ou encore plusieurs pays européens ont déjà adopté ou préparent des dispositifs imposant une vérification de l'âge des utilisateurs.

En France, cette question est devenue particulièrement sensible avec l'adoption d'une loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans sans autorisation parentale. Dans ce contexte, les plateformes et les magasins d'applications doivent désormais proposer des solutions capables de vérifier l'âge des utilisateurs tout en respectant les règles de protection des données personnelles.

C'est précisément ce besoin que Google entend satisfaire avec Play Age Signals API.

Les applications ne connaîtront plus l'âge exact des utilisateurs

Le principe imaginé par Google repose sur un changement d'approche. Plutôt que de transmettre une date de naissance ou de demander un justificatif d'identité à chaque inscription, Google Play communique uniquement une tranche d'âge aux applications compatibles.

Par défaut, quatre catégories sont prévues :

de 0 à 12 ans ;

de 13 à 15 ans ;

de 16 à 17 ans ;

18 ans et plus.

Les développeurs auront également la possibilité de créer jusqu'à trois seuils personnalisés afin d'adapter plus finement leurs services aux réglementations locales. Une application pourra ainsi distinguer les utilisateurs de moins de 15 ans, un âge devenu stratégique dans plusieurs pays.

Grâce à ce fonctionnement, les applications savent uniquement si un utilisateur appartient à une catégorie d'âge donnée, sans jamais accéder à sa date de naissance, à son identité ou aux éléments ayant permis cette vérification.

Family Link devient le centre du contrôle parental

Cette nouvelle API s'appuie largement sur Family Link, la solution de contrôle parental de Google. Les parents pourront renseigner volontairement la tranche d'âge de leurs enfants depuis leur compte supervisé. Ils décideront ensuite si cette information peut être partagée avec les applications utilisant Play Age Signals API.

Si le partage est activé, les applications pourront immédiatement adapter leur fonctionnement sans que les parents aient besoin de configurer individuellement chaque logiciel installé sur le smartphone.

Concrètement, un enfant pourra accéder automatiquement à une version adaptée d'une application, tandis que certains contenus ou certaines fonctionnalités pourront être masqués ou désactivés selon son âge.

Google insiste sur le fait que ce partage reste entièrement facultatif. Les parents peuvent l'activer, le modifier ou le désactiver à tout moment depuis Family Link.

Une vérification qui respecte davantage la vie privée

L'un des principaux arguments avancés par Google concerne la protection des données personnelles. Jusqu'à présent, de nombreuses plateformes demandaient directement une date de naissance, voire une copie d'une pièce d'identité ou un selfie pour estimer l'âge d'un utilisateur. Ces procédures soulèvent régulièrement des interrogations concernant la confidentialité des informations collectées.

Avec Play Age Signals API, les développeurs ne récupèrent qu'un simple signal d'âge. Selon les cas, celui-ci pourra provenir d'une déclaration de l'utilisateur, d'une information fournie par les parents via Family Link ou encore d'une vérification plus robuste réalisée par Google à l'aide d'une carte bancaire, d'un document officiel ou d'une estimation biométrique.

Les applications connaissent uniquement le niveau de fiabilité du signal transmis, sans avoir accès au document utilisé ni aux données personnelles associées.

Dans les pays où la législation ne rend pas cette transmission obligatoire, Google prévoit plusieurs niveaux de consentement : partager systématiquement sa tranche d'âge, autoriser le partage au cas par cas ou refuser totalement cette communication.

Une solution flexible pour les développeurs

Google ne souhaite pas imposer un modèle unique à toutes les applications.

Une application météo, par exemple, n'a pas les mêmes besoins en matière de contrôle qu'un réseau social, un service de messagerie ou une plateforme de diffusion vidéo.

L'API fournit donc simplement une information sur la catégorie d'âge de l'utilisateur. Libre ensuite aux développeurs de décider quelles restrictions appliquer : limitation de certaines fonctionnalités, filtrage de contenus sensibles, désactivation de la messagerie ou encore affichage d'une interface spécifique destinée aux plus jeunes.

Cette approche permet également aux éditeurs d'adapter leurs services aux différentes réglementations nationales sans devoir mettre en place leur propre système de vérification d'identité.

Une stratégie similaire à celle d'Apple

Google n'est pas le seul acteur à suivre cette voie. Quelques mois auparavant, Apple avait présenté sa propre solution, baptisée Declared Age Range, qui repose sur un principe comparable : transmettre uniquement une tranche d'âge aux applications afin d'éviter la collecte systématique d'informations personnelles.

Les deux géants du mobile convergent désormais vers un même modèle : faire du système d'exploitation l'intermédiaire entre l'utilisateur et les développeurs, afin de limiter les échanges de données sensibles tout en répondant aux exigences des autorités.

Cette évolution pourrait progressivement devenir un standard pour l'ensemble des boutiques d'applications.

Une efficacité qui dépendra de son adoption

Malgré ses avantages, le dispositif ne résout pas toutes les difficultés liées à la vérification de l'âge.

Son efficacité reposera d'abord sur l'intégration de l'API par les développeurs, mais aussi sur l'implication des parents, qui devront renseigner la tranche d'âge de leurs enfants dans Family Link et accepter de partager cette information.

Par ailleurs, comme avec la plupart des systèmes déclaratifs, un adolescent pourrait toujours contourner certaines restrictions en créant un nouveau compte non supervisé avec une date de naissance erronée.

L'API constitue donc davantage un outil destiné à simplifier la conformité réglementaire et le contrôle parental qu'une solution infaillible contre tous les contournements.

Google anticipe une généralisation des contrôles d'âge

Le lancement mondial de Play Age Signals API illustre la transformation rapide de l'écosystème mobile. Sous la pression des gouvernements, la vérification de l'âge devient progressivement une fonctionnalité native des systèmes d'exploitation plutôt qu'une responsabilité laissée à chaque application.

En centralisant cette information au niveau de Google Play et de Family Link, Google cherche à offrir un compromis entre protection des mineurs, respect de la vie privée et simplicité pour les développeurs.

À mesure que les législations se renforcent dans de nombreux pays, cette approche pourrait rapidement s'imposer comme un élément incontournable des applications Android, tout en marquant une nouvelle étape dans la responsabilisation des grandes plateformes numériques face à la sécurité des plus jeunes.