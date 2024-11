15 novembre 2024 à 07h07 par La rédaction

Google Chrome défie Safari d'Apple : de nouvelles armes pour séduire les utilisateurs iOS

Google vient de franchir une nouvelle étape dans l'optimisation de son navigateur sur les appareils Apple. La version 131 de Chrome, désormais disponible sur iOS et iPadOS, introduit des améliorations significatives qui renforcent l'intégration des services Google au sein de l'écosystème Apple.

Cette nouvelle mise à jour sonne l'arrivée de quatre fonctionnalités inédites sur Chrome pour iOS et iPadOS, jusque-là réservées à Android. Parmi les nouveautés, on retrouve une recherche d'images plus précise, un stockage facilité dans Google Drive, des cartes interactives directement dans la barre d'adresse et des alertes shopping personnalisées. Ces améliorations placent Chrome comme un sérieux concurrent des navigateurs natifs d'Apple.

Google Drive et Photos au cœur de Chrome

Le géant du web permet désormais d'enregistrer directement les fichiers téléchargés sur Google Drive, sans passer par l'espace de stockage local de l'appareil. Cette fonctionnalité pourrait bien redistribuer les cartes sur le marché du stockage en ligne, notamment face à iCloud, le service de stockage d'Apple qui ne propose que 5 Go gratuits. Avec ses 15 Go offerts, Google Drive se positionne comme une alternative plus généreuse pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad.

Autre nouveauté : les utilisateurs peuvent désormais sauvegarder directement leurs photos dans Google Photos via les menus contextuels. Les fichiers enregistrés depuis le navigateur sont automatiquement regroupés dans un dossier dédié de Google Drive. Si cette fonctionnalité facilite la gestion des contenus, elle pourrait également inciter les utilisateurs à adopter les services payants de Google.

En effet, une fois le stockage gratuit de Google Drive dépassé, les utilisateurs pourraient être tentés de souscrire à un abonnement Google One plutôt qu'à iCloud+. Cette intégration plus étroite entre Chrome, Google Photos et Drive soulève donc la question de la neutralité de ces services gratuits et de l'influence grandissante de Google sur nos habitudes numériques.

Google Lens : la recherche visuelle à portée de main

Google Lens, l'outil de recherche visuelle de Google, a aussi été intégré à Chrome 131 pour iOS. Il est désormais possible d’effectuer des recherches en pointant leur appareil photo sur un objet, un texte ou une image. Une fonctionnalité très attendue qui était jusqu'à présent réservée aux utilisateurs Android. Les recherches visuelles gagnent donc en précision. Vous pouvez affiner vos requêtes en ajoutant des mots-clés à vos images. Par exemple, en quête d'un manteau rouge, il suffira d'envoyer une photo et de préciser la couleur pour obtenir des résultats ultra-ciblés.

Google Maps simplifie encore la navigation : un clic suffit désormais pour afficher une carte détaillée d'une adresse repérée sur le web et lancer instantanément un itinéraire.

Shopping Insights : des offres personnalisées

Chrome propose également Shopping Insights, un outil qui signale automatiquement les réductions et bonnes affaires au fil de la navigation des internautes.

En proposant une suite de fonctionnalités intégrées et personnalisées, Chrome se positionne comme un concurrent de poids pour Safari. La facilité d'utilisation, la personnalisation et l'intégration profonde des services Google en font un choix attractif pour les utilisateurs d'iOS et iPadOS.