01 mai 2025 à 06h36 par La rédaction | 01 mai 2025 à 08h38

Google dédouble ses annonces : un Android Show avant une Google I/O centrée sur l'IA

Tous les regards du monde technologique sont tournés vers Google en ce mois de mai 2025. Comme chaque année, la firme de Mountain View s’apprête à tenir sa grande messe annuelle, la Google I/O, programmée pour les 20 et 21 mai. Mais grande nouveauté cette année : Google innove en proposant en amont un événement totalement dédié à Android, baptisé « The Android Show: I/O Edition », qui se tiendra le 13 mai. Une première qui traduit l’importance croissante de la plateforme Android au sein de l’écosystème Google, mais aussi la densité exceptionnelle des annonces prévues cette année.

Android à l’honneur, une semaine avant la Google I/O

Organisé le 13 mai 2025 à 19h (heure de Paris) et retransmis en direct sur YouTube, The Android Show: I/O Edition sera animé par Sameer Samat, président de l’écosystème Android. L’émission s’adresse principalement aux développeurs, mais les utilisateurs d’Android auront également de quoi se réjouir.

Ce show autonome marque une rupture stratégique : jusque-là, les nouveautés Android étaient traditionnellement révélées durant la Google I/O. Ce découpage en deux temps laisse entendre que Google a trop de contenu pour un seul événement, ou souhaite segmenter ses annonces pour mieux valoriser chaque pan de son écosystème, notamment Android d’un côté, et l’intelligence artificielle Gemini de l’autre.

Android 16 : vers une expérience plus fluide, plus adaptative

Au cœur des annonces attendues lors de l’Android Show figure Android 16, dont la version bêta est déjà en circulation depuis avril sur les appareils Pixel compatibles. Ce nouvel opus promet des fonctionnalités innovantes :

Applications adaptatives à tous les formats d’écran,

à tous les formats d’écran, Affichage vertical du texte ,

, Mises à jour en direct ,

, Et une intégration encore plus poussée aux services Google.

La version finale d’Android 16 est prévue pour juin 2025, mais la conférence du 13 mai pourrait en révéler la date de sortie officielle, tout en dévoilant des fonctionnalités inédites encore tenues secrètes.

Android XR, Wear OS 6, Gemini : les piliers de la vision Google

Outre Android 16, l’Android Show devrait aussi aborder :

Android XR , le nouveau système d’exploitation destiné aux casques et lunettes de réalité étendue (XR). Il devrait incarner la vision immersive de Google pour les années à venir.

, le nouveau système d’exploitation destiné aux casques et lunettes de réalité étendue (XR). Il devrait incarner la vision immersive de Google pour les années à venir. Wear OS 6 , qui pourrait bénéficier d’améliorations notables en matière de fluidité, de performances et de compatibilité avec les nouveaux appareils.

, qui pourrait bénéficier d’améliorations notables en matière de fluidité, de performances et de compatibilité avec les nouveaux appareils. L’intégration de Gemini, l’intelligence artificielle maison, au cœur de l’expérience Android. Cette intégration pourrait transformer l’usage du Google Assistant, enrichir les applications comme Google Maps, et dynamiser des fonctions comme Circle to Search.

Une Google I/O recentrée sur l’IA

Le choix de dissocier les annonces Android de la Google I/O reflète aussi la réorientation stratégique de cette dernière. En 2025, Google mise tout sur l’intelligence artificielle, avec une conférence d’ouverture axée presque exclusivement sur Gemini et son déploiement dans les services, les outils pour développeurs et l’environnement cloud.

Contrairement aux années précédentes, aucun lancement matériel majeur n’est attendu : le Pixel 9a est déjà commercialisé depuis avril, et aucune Pixel Tablet ou Pixel Watch 4 n’est annoncée avant l’automne. L’événement devrait donc rester focalisé sur le logiciel, avec possiblement un teasing très anticipé du futur Pixel 10 lors de l’Android Show.

Deux conférences complémentaires, une ambition commune

Loin d’être redondants, The Android Show et Google I/O apparaissent comme deux volets complémentaires d’une stratégie unifiée. L’un dédié à Android et ses mises à jour, l’autre recentré sur l’intelligence artificielle, les services et l’avenir de la technologie immersive.

Ce double événement démontre la volonté de Google de mieux segmenter ses innovations pour leur donner plus de visibilité, dans un contexte où l’intelligence artificielle et la modularité des plateformes sont appelées à redéfinir l’expérience numérique dans les années à venir.

Un mois de mai décisif pour Google

Avec une Google I/O 2025 réinventée et un événement Android indépendant, Google opère un virage clair dans sa manière de communiquer et de structurer ses innovations. Android, longtemps perçu comme un pilier parmi d'autres, retrouve une visibilité accrue, tandis que l’IA Gemini s’impose comme le nouveau cœur stratégique de la firme.

Rendez-vous donc le 13 mai pour The Android Show, et les 20 et 21 mai pour Google I/O, pour découvrir comment Google entend façonner l’avenir du mobile, de l’intelligence artificielle, et de l’interaction numérique.