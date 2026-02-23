23 février 2026 à 09h28 par La rédaction

Google déploie enfin l'enregistrement des appels sur Pixel et Android, la France désormais concernée

Jusqu’ici limitée à quelques pays, la fonction d’enregistrement des appels intégrée à l’application Téléphone de Google connaît désormais une diffusion bien plus large, incluant la France. Présentée à l’automne 2025 et progressivement activée à partir de novembre, la mise à jour se déploie désormais à l’échelle internationale, aussi bien sur les smartphones Pixel que sur d’autres appareils Android compatibles.

Une évolution attendue de longue date par les utilisateurs, qui devaient jusqu’ici passer par des applications tierces, souvent incomplètes ou incompatibles avec les versions récentes d’Android, pour conserver une conversation téléphonique.

Un déploiement progressif, au-delà des seuls Pixel

Google avait introduit pour la première fois l’enregistrement d’appels sur ses Pixel aux États-Unis dès 2021. L’arrivée en Europe s’était toutefois heurtée aux contraintes réglementaires, notamment liées au respect du RGPD. L’extension internationale, évoquée à l’automne 2025, se concrétise enfin.

La fonctionnalité est désormais active dans plusieurs pays européens, dont la France, aux côtés de l’Espagne, de l’Allemagne, de l’Italie ou encore de la Roumanie. Google a confirmé que l’ensemble des pays pris en charge devait être couvert d’ici la fin du mois de février, même si le déploiement reste progressif.

Sur le plan technique, les smartphones Pixel sont concernés à partir du Pixel 6, à condition de fonctionner sous Android 14 ou une version ultérieure. Sur les autres appareils Android, la compatibilité débute à partir d’Android 9. Dans tous les cas, la dernière version de l’application Téléphone de Google est indispensable et certaines restrictions peuvent subsister selon les opérateurs ou les réglementations locales.

Comme souvent avec les mises à jour logicielles de Google, l’option apparaît par vagues. Il est donc possible que des appareils pourtant compatibles ne l’affichent pas encore.

Une activation simple, mais discrète

L’activation de la fonction nécessite une première manipulation dans les paramètres de l’application. Depuis l’application Téléphone, il faut ouvrir le menu principal, se rendre dans les réglages puis accéder à la section dédiée à l’enregistrement des appels, généralement intégrée à l’« Assistance aux appels » sur les Pixel.

Un bouton permet de télécharger les fichiers audio nécessaires au fonctionnement de la fonctionnalité. Cette étape, obligatoire, active réellement l’option. Sans elle, l’enregistrement ne peut pas être utilisé.

Une fois la configuration effectuée, l’utilisateur peut déclencher un enregistrement directement depuis l’interface d’appel. Un bouton apparaît à l’écran pendant la conversation, ou via le menu d’assistance selon le modèle. L’option reste relativement discrète et nécessite parfois de fouiller légèrement dans les menus pour être repérée lors des premières utilisations.

Enregistrement automatique et gestion avancée

Au-delà de l’activation manuelle, Google propose une gestion plus fine de l’enregistrement. Il est possible de paramétrer l’application pour qu’elle enregistre automatiquement certains appels, par exemple ceux provenant de numéros inconnus ou, au contraire, uniquement ceux issus de contacts préalablement sélectionnés.

L’utilisateur peut également définir une durée de conservation des fichiers afin qu’ils soient supprimés automatiquement après un délai choisi. Cette gestion intégrée permet d’éviter l’encombrement du stockage interne tout en conservant les conversations importantes.

Tous les enregistrements restent stockés localement sur le smartphone. Ils sont accessibles depuis l’historique des appels, où une icône spécifique permet de les identifier. Chaque fichier peut être réécouté directement dans l’application, puis partagé ou exporté si nécessaire.

Un cadre légal strict en France

En France, l’enregistrement d’un appel téléphonique est autorisé, mais strictement encadré. Le RGPD impose notamment que toutes les parties soient informées et donnent leur consentement. Google a intégré cette contrainte au cœur même du fonctionnement de la fonctionnalité.

À chaque démarrage d’un enregistrement, un message audio automatique informe l’ensemble des participants que la conversation est en cours d’enregistrement. Il est donc impossible d’activer l’option à l’insu de son interlocuteur. Lors de la première utilisation, une fenêtre d’information rappelle également que les fichiers sont stockés sur l’appareil et que la fonctionnalité peut être désactivée à tout moment dans les paramètres.

Cette approche vise à garantir la conformité avec les réglementations locales, un point qui avait jusqu’ici retardé l’arrivée de la fonction en Europe.

Une réponse à un besoin professionnel et personnel

L’intégration native de l’enregistrement des appels répond à des usages très concrets. Qu’il s’agisse de conserver des consignes professionnelles, de garder une trace d’un accord oral ou de mémoriser des informations administratives, la fonctionnalité apporte une solution simple directement intégrée au système.

Jusqu’à présent, les utilisateurs Android devaient se tourner vers des applications tierces aux performances variables. Avec cette généralisation progressive, Google renforce l’application Téléphone et l’inscrit comme un outil plus complet, capable de répondre à des besoins professionnels aussi bien que personnels.

L’extension à d’autres smartphones Android au-delà des Pixel marque également une volonté d’harmoniser l’expérience au sein de l’écosystème. Une évolution attendue qui, après plusieurs mois d’annonces et de déploiement progressif, devient enfin une réalité pour les utilisateurs français.