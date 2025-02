06 février 2025 à 07h06 par La rédaction

Google déploie la mise à jour de février 2025 pour Android 15 : sécurité renforcée et meilleures performances

Google vient de publier la mise à jour de février 2025 pour Android 15, apportant un lot de correctifs de sécurité et des améliorations notables, notamment pour la connectivité Bluetooth et Android Auto. Une mise à jour essentielle pour tous les utilisateurs de smartphones Pixel.

Une sécurité renforcée avec 48 vulnérabilités corrigées

Comme chaque mois, Google met l'accent sur la sécurité en publiant des correctifs destinés à colmater des failles potentielles. La mise à jour de février corrige 48 vulnérabilités, dont une faille zero-day (CVE-2024-53104) exploitée activement. Cette dernière concerne une erreur de calcul dans le tampon vidéo, permettant à un attaquant local authentifié d'élever ses privilèges et de compromettre l'appareil.

Les correctifs sont déployés en deux temps : le premier lot, daté du 1er février, répare 24 failles de sécurité, tandis que le second, du 5 février, en corrige 23 supplémentaires, incluant une faille critique dans les composants WLAN de Qualcomm (CVE-2024-45569). Cette dernière, avec un score CVSS de 9.8, permettrait une intrusion à distance sans interaction utilisateur.

Améliorations Bluetooth et Android Auto

Outre les corrections de sécurité, cette mise à jour apporte des améliorations fonctionnelles. La connectivité Bluetooth a été optimisée, notamment pour les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold, résolvant ainsi des problèmes de compatibilité avec certains accessoires. Android Auto bénéficie également d'un correctif visant à éliminer les problèmes de sortie audio rencontrés dans certaines configurations.

Une autre nouveauté intéressante est l'ajout de la fonction "Vérification de l'identité", qui renforce la sécurité en exigeant une authentification biométrique lorsque l'utilisateur se trouve en dehors de ses lieux de confiance configurés.

Autres améliorations et correctifs

La mise à jour de février intègre également des améliorations dans plusieurs services Google :

Gestion des comptes : Accès simplifié à Family Link pour une meilleure gestion des groupes familiaux.

Google Maps : Corrections de bugs et optimisations bimensuelles pour une navigation améliorée.

Services aux développeurs : Prise en charge améliorée pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

Connectivité des appareils : Améliorations pour Auto, Phone, TV et Wear, avec la poursuite des transferts Quick Share même en cas de perte de connexion.

Google Play Store : Interface optimisée pour la création de nouveaux profils Play Games et système d'évaluation adapté aux tablettes et Chrome OS.

Comment installer la mise à jour ?

L'installation de la mise à jour est simple et rapide. Pour vérifier si elle est disponible sur votre appareil :

Allez dans Paramètres > Système > Mise à jour du système. Appuyez sur Rechercher une mise à jour. Si une mise à jour est disponible, téléchargez-la et installez-la.

Pourquoi cette mise à jour est essentielle ?

Si vous faites partie de ceux qui ignorent souvent les mises à jour Android, celle-ci pourrait vous faire changer d'avis. Avec des failles critiques corrigées, une amélioration de la connectivité et des fonctions de sécurité avancées, elle garantit un usage plus sûr et performant de votre appareil.