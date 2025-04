22 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

Google déploie une nouvelle fonction de protection sur Android pour renforcer la sécurité des smartphones inactifs

Google entame le déploiement progressif d'une nouvelle mesure de sécurité destinée à renforcer la protection des données sur les smartphones et tablettes Android : le redémarrage automatique après trois jours d'inactivité. Détectée dans la version 25.14 des services Google Play, cette nouveauté s'active silencieusement, sans nécessiter de mise à jour complète du système. Inspirée des pratiques déjà en place chez Apple et sur certains systèmes d'exploitation alternatifs comme GrapheneOS, cette fonctionnalité marque un tournant dans la stratégie de sécurité de Google.

Pourquoi un redémarrage automatique ?

Le redémarrage d’un appareil peut sembler anodin, mais il joue un rôle crucial en matière de sécurité numérique. Lorsqu’un smartphone Android redémarre, il passe dans un état appelé BFU (Before First Unlock) — en français, "Avant le premier déverrouillage". Dans ce mode, les données restent fortement chiffrées et les systèmes d’authentification biométrique, comme l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, sont désactivés. Pour accéder à l’appareil, seule la saisie du mot de passe, du schéma ou du code PIN permet de sortir de cet état.

L'intérêt de cette mesure est de compliquer la tâche d’éventuels voleurs ou intrus. En redémarrant un appareil inactif, Android le force à retourner à cet état ultra-sécurisé. Toute tentative d’accès non autorisé devient alors beaucoup plus difficile, même à l’aide d’outils d’extraction de données sophistiqués.

Une réponse au vol et à la perte d'appareils

Ce redémarrage automatique s’inscrit dans un ensemble plus large de fonctionnalités de protection contre le vol, déjà présentes dans l’écosystème Android. Google propose depuis plusieurs années des outils comme "Trouver mon appareil", le verrouillage à distance ou encore la détection automatique de vol via l’intelligence artificielle. Cette nouvelle couche de sécurité vient donc renforcer la confidentialité des données personnelles si l’appareil est perdu, volé ou simplement laissé de côté trop longtemps.

D’un point de vue pratique, le redémarrage s’effectue après 72 heures de verrouillage consécutives, sans que l’utilisateur n’ait à l’approuver. Cette approche vise une discrétion maximale : aucun message d’alerte, aucune notification. L’utilisateur découvre simplement, en rallumant son téléphone, qu’il doit entrer manuellement son code.

Une fonction déjà présente ailleurs, mais une première pour Android à grande échelle

Android n’est pas le premier à adopter cette stratégie. Apple l’a introduite dans iOS 18.1, en réduisant le délai d’inactivité de sept à trois jours. GrapheneOS, un système réputé pour son haut niveau de sécurité, propose également cette fonctionnalité avec une temporisation personnalisable.

À la différence d’Apple, Google ne permet pas pour l’instant de régler la durée d’inactivité avant redémarrage. Le délai reste fixé à 72 heures, et il n’est pas possible de désactiver la fonction via les paramètres, du moins à ce stade du déploiement.

Déploiement progressif, compatibilité floue

Le redémarrage automatique est intégré à la version 25.14 des services Google Play, ce qui permet à Google de le déployer de manière fluide, sans intervention de l’utilisateur ni mise à jour du système d’exploitation. Les appareils compatibles avec les services Google Play — soit la très grande majorité des smartphones et tablettes Android certifiés — sont donc éligibles.

En revanche, les montres connectées, les téléviseurs, les ordinateurs et les systèmes Android Auto ne sont pas concernés par cette nouveauté. Google reste discret sur les versions exactes d’Android compatibles, tout comme sur le comportement de la fonction sur les appareils équipés de surcouches constructeurs (Samsung One UI, Xiaomi MIUI, etc.).

Pour savoir si l’on dispose de cette nouvelle sécurité, il est conseillé de vérifier la version des services Google Play via :

Paramètres > Sécurité et confidentialité > Mises à jour système > Mise à jour du système Google Play.

Et les autorités dans tout ça ?

Si cette nouveauté est saluée pour sa capacité à protéger la vie privée des utilisateurs, elle suscite aussi des inquiétudes dans certains cercles. Aux États-Unis notamment, des forces de l’ordre ont exprimé leur frustration face à cette "obstruction involontaire" aux enquêtes criminelles, les redémarrages rendant les téléphones saisis bien plus difficiles à analyser, même avec des outils spécialisés.

Par ailleurs, le redémarrage peut intervenir même si l’appareil est en mode avion, empêchant tout accès à distance ou toute interaction par les services de sécurité.

Un pas de plus vers un Android plus sûr

Avec cette fonctionnalité, Google affirme sa volonté de rapprocher la sécurité d’Android de celle des standards les plus exigeants. Dans un monde où la protection des données personnelles est plus cruciale que jamais, cette initiative apparaît comme un rempart simple, mais efficace, contre les tentatives d’intrusion.

Même si des questions subsistent quant à la transparence du fonctionnement et à la possibilité pour les utilisateurs d’avoir un contrôle total, le redémarrage automatique après inactivité devient un nouvel allié de la confidentialité numérique.