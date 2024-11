05 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Google et Apple sous pression en Indonésie : les règles du jeu changent sur le marché des smartphones

Le gouvernement indonésien poursuit sa politique de protectionnisme industriel. Après avoir interdit la vente de l'iPhone 16, c'est au tour de Google de subir les conséquences de cette réglementation. Les smartphones Pixel ne sont plus autorisés à être commercialisés en Indonésie.

Le ministère de l'Industrie reproche à Google de ne pas respecter les obligations d'investissement local. Jakarta souhaite inciter les géants de la tech à investir davantage dans la production locale.

Les autorités indonésiennes exigent désormais des fabricants étrangers qu'ils implantent de véritables usines sur leur territoire, et non de simples ateliers d'assemblage.

L'objectif est clair : favoriser la fabrication locale de composants et renforcer l'industrie nationale. Le géant américain ne respecterait pas l'obligation légale de produire localement au moins 40% des composants de ses appareils.

Le marché indonésien, porté par une demande croissante en technologies, attire de plus en plus d'investisseurs étrangers.

Les géants américains Google et Apple sont loin de dominer le marché indonésien des smartphones. Selon une étude récente d'IDC, les marques chinoises et coréennes trustent les premières places. OPPO et Samsung se sont ainsi imposés comme les leaders incontestés du marché au premier trimestre 2024.