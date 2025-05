05 mai 2025 à 08h28 par La rédaction

Google fait le grand ménage sur le Play Store : près de 50 % des applications supprimées en un an

Le géant américain revoit de fond en comble sa stratégie en matière de qualité sur sa boutique Android. Une purge massive qui, loin d’inquiéter, réjouit utilisateurs comme développeurs sérieux.

Une hécatombe discrète mais historique

En à peine un an et demi, Google a supprimé près de 1,6 million d’applications de sa boutique Android, réduisant son catalogue de 3,4 millions à seulement 1,8 million d’apps, selon les données du cabinet Appfigures relayées par TechCrunch. Soit une baisse spectaculaire de 47 %, passée presque inaperçue mais qui marque un tournant majeur dans la politique de qualité de Google.

Contrairement à Apple dont l’App Store est resté relativement stable (passant de 1,6 à 1,64 million d’applications), Google a décidé de frapper fort pour rendre son écosystème plus sûr, plus fiable et plus agréable à utiliser.

Un coup de balai inédit pour bannir les apps inutiles

Le « grand ménage » initié par Google ne doit rien au hasard. En juillet 2024, l’entreprise a durci drastiquement les critères de qualité sur son store. Objectif : éliminer les applications dites « à fonctionnalité ou contenu limité » — autrement dit, toutes celles qui ne proposent qu’un fond d’écran, un simple texte, une visionneuse de PDF ou tout autre contenu sans réelle valeur ajoutée.

Les applications abandonnées, obsolètes ou non mises à jour depuis longtemps ont aussi été ciblées. Et ce tri a touché toutes les catégories, avec notamment près de 200 000 jeux, 160 700 apps éducatives et 115 400 apps business supprimées.

Des contrôles renforcés, entre humains et intelligence artificielle

Pour accompagner cette refonte, Google a multiplié les mesures concrètes :

2,36 millions d’applications bloquées avant même leur mise en ligne en 2024.

158 000 comptes développeurs suspendus pour non-respect des règles.

Mise en place d’une exigence de test utilisateur (minimum 20 personnes pendant 2 semaines) avant publication.

Utilisation accrue de l’IA pour détecter les comportements suspects.

Vérifications humaines renforcées pour filtrer plus finement les nouveaux arrivants.

Mise en conformité avec les nouvelles obligations de transparence, notamment en Europe.

En parallèle, l’outil Google Play Protect poursuit ses missions de cybersécurité. En 2024, il a détecté plus de 13 millions d’applications malveillantes hors Play Store, grâce à plus de 200 milliards de scans quotidiens.

Un tri salutaire pour les utilisateurs et les développeurs sérieux

Si la réduction de près de la moitié du catalogue du Play Store peut paraître radicale, elle est en réalité largement saluée. Cette action contribue à clarifier une boutique souvent critiquée pour son abondance de contenus peu qualitatifs, voire douteux.

Désormais, les applications utiles, bien conçues et fiables ont davantage de chances de se démarquer. Quant aux utilisateurs, ils devraient bénéficier d’une expérience plus fluide, sécurisée et pertinente, avec moins de publicités abusives, de clones, ou de faux services déguisés en apps légitimes.

Vers un Play Store enfin à la hauteur ?

Ce recentrage de Google sur la qualité plutôt que sur la quantité marque une nouvelle ère pour l’Android Play Store. Longtemps considéré comme plus permissif que son concurrent d’Apple, le store de Google rattrape son retard en imposant des standards plus stricts.

Il reste encore du chemin à faire — les applications trompeuses n’ont pas totalement disparu, mais le message est clair : Google veut assainir son écosystème. Et il semble prêt à employer tous les moyens pour y parvenir.