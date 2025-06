11 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

Google lance Android 16 : une mise à jour précoce, plus intelligente et plus sécurisée

Le 10 juin 2025 restera une date marquante dans le calendrier technologique : au lendemain de la WWDC d’Apple, Google crée la surprise en lançant officiellement Android 16 en version stable. Déployée plus tôt que les éditions précédentes, cette nouvelle mouture du système d’exploitation mobile se distingue non seulement par ses fonctionnalités inédites, mais aussi par sa stratégie de synchronisation avec les fabricants partenaires.

Un calendrier bouleversé pour une sortie anticipée

Traditionnellement attendu entre août et septembre, Android arrive cette année dès le mois de juin. Un changement de stratégie volontaire de la part de Google, qui vise à mieux s’aligner avec les constructeurs de smartphones et à accélérer les cycles de mise à jour. Le code source d’Android 16 est déjà publié sur l’Android Open Source Project (AOSP), et la mise à jour est accessible immédiatement sur une large gamme de smartphones Pixel.

Cette décision permet aussi à Google de prendre les devants sur Apple, qui présentait tout juste iOS 26 la veille. Une manœuvre audacieuse, qui souligne la volonté du géant de Mountain View de se repositionner plus offensivement dans le paysage mobile.

Une première version sans Material 3 Expressive

Bien que le redesign majeur tant attendu — Material 3 Expressive — ne soit pas encore inclus, Android 16 n’est pas dépourvu de nouveautés. Selon Google, cette nouvelle interface, axée sur la « rondeur » et « l’émotion », sera déployée dans une mise à jour ultérieure, probablement à l’automne, en parallèle de l’arrivée des Pixel 10.

Inspirée de la nouvelle tendance des interfaces plus vivantes, organiques et dynamiques, cette refonte graphique répond à la philosophie d’un OS « plus expressif », à l’image du Liquid Glass introduit par Apple. Mais pour l’heure, c’est bien la substance fonctionnelle d’Android 16 qui prime.

Principales nouveautés : productivité, accessibilité et sécurité

Live Updates : des notifications en temps réel

La fonction Live Updates est l’une des vedettes de cette mise à jour. Équivalent Android des Activités en direct d’iOS, elle permet d’afficher des informations dynamiques (livraison, score d’un match, itinéraire sur Google Maps…) directement sur l’écran de verrouillage. Plus besoin de déverrouiller l’appareil pour consulter des données en cours de mise à jour.

Google collabore avec des partenaires comme Samsung, OPPO ou OnePlus pour optimiser cette technologie et proposer des expériences enrichies avec des systèmes tels que la « Now Bar » ou les « Live Alerts ».

Accessibilité améliorée

Android 16 intègre également des avancées majeures en matière d’accessibilité, notamment pour les utilisateurs d’aides auditives :

Il est désormais possible d’utiliser le microphone du smartphone plutôt que celui de l'appareil auditif, pour une clarté vocale accrue en environnement bruyant.

Des contrôles natifs intégrés permettent de gérer plus finement le volume et les paramètres des aides auditives directement depuis Android.

Mode Protection Avancée : un bouclier numérique

Face à la montée des cybermenaces, Google introduit un mode de sécurité renforcé, baptisé Advanced Protection Mode. Pensé pour les utilisateurs exposés (journalistes, personnalités publiques, etc.), ce mode active en quelques secondes un ensemble de mécanismes anti-malware, anti-hameçonnage et de verrouillages renforcés.

Un journal des tentatives d'intrusion et des options d’auto-redémarrage en cas d'inactivité suspecte sont également prévus dans de futures mises à jour.

Android sur grand écran : vers une interface de type PC

La volonté de Google d’optimiser l’expérience sur tablette et écran large se confirme. En partenariat avec Samsung, Android 16 proposera prochainement une interface de bureau (mode fenêtré) inspirée de DeX. Il sera possible de :

Ouvrir plusieurs fenêtres,

Les redimensionner et les déplacer,

Utiliser des raccourcis clavier personnalisables,

Gérer la barre des tâches avec la fonction taskbar overflow.

Cette évolution transforme les tablettes Android en véritables outils de productivité, en concurrence directe avec l’écosystème iPad d’Apple.

D’autres améliorations à noter

Parmi les nombreuses autres optimisations et ajouts, on retrouve :

Un nouveau panneau de batterie, avec indicateurs de santé détaillés.

Des notifications intelligentes, regroupées automatiquement pour limiter la surcharge visuelle.

Des widgets personnalisables sur l’écran de verrouillage.

Un système de résumé IA (via Gemini) pour les messages entrants.

Le support des captures d’écran HDR, un taux de rafraîchissement adaptatif, ou encore une fonction de vérification d’identité pour les services sensibles.

Smartphones compatibles dès aujourd’hui

Voici la liste des appareils Google Pixel immédiatement compatibles avec Android 16 :

Pixel 6, 6 Pro, 6a

Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel Fold

Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel Tablet

Et les autres constructeurs ?

D’autres fabricants ne tarderont pas à emboîter le pas. Plusieurs d’entre eux, dont Honor, Xiaomi, OnePlus, OPPO, Lenovo, vivo iQOO ou encore Realme, ont déjà testé Android 16 en version bêta. Leurs modèles phares comme les Xiaomi 14T Pro, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, ou Vivo X200 Pro devraient recevoir la mise à jour dans les semaines à venir.

Samsung, de son côté, teste déjà One UI 8, sa surcouche Android 16, avec une version finale attendue pour cet été. Une manière de rattraper le retard accumulé avec One UI 7 (basée sur Android 15).

Une nouvelle ère pour Android ?

Avec une sortie avancée, une volonté accrue de coordination avec ses partenaires, une attention particulière à la sécurité et une refonte visuelle imminente, Android 16 pose les jalons d’un changement de paradigme chez Google.

Il se pourrait même que ce nouveau cycle accéléré de développement permette de découvrir Android 17… dès la fin 2025.

