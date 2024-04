11 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

Google lance enfin son réseau "Localiser mon appareil"

Annoncé en grande pompe lors de la Google I/O 2023 2023, le réseau "Localiser mon appareil" de Google se faisait toujours désirer. Ce service, semblable à "Localiser" d'Apple, vise à simplifier la recherche de nos smartphones perdus ou volés. Mais sa grande nouveauté réside dans sa compatibilité avec les trackers Bluetooth, tels que les AirTag.

Afin de retrouver plus facilement les appareils et accessoires égarés sous Android, Google a finalement lancé "Localiser mon appareil.

Son réseau fonctionne de manière similaire au réseau "Localiser" d'Apple. Il utilise la puissance collective des millions d'appareils Android à travers le monde pour vous aider à localiser vos objets perdus, même lorsqu'ils sont hors ligne ou à court de batterie.

Fonctionnalités de l'application

Grâce à l'application "Localiser mon appareil", il sera possible de faire sonner l'appareil à distance pour le retrouver s'il se trouve à proximité et d'afficher sa position sur une carte pour le localiser avec précision. Quant aux Pixel 8 et 8 Pro, ils seront même localisés même lorsqu'ils seront éteints ou que lorsque la batterie est vide grâce à une technologie innovante qui continue d'émettre un signal Bluetooth même lorsqu'il est éteint.

Compatibilité avec les traqueurs Bluetooth

Ces balises Bluetooth s'intègrent aussi au système d'alerte de traceur inconnu d'Apple qui a mis en place une nouvelle fonctionnalité dans iOS pour contrer les AirTags et autres trackers Android utilisés à des fins malveillantes. Cette protection supplémentaire permettra aux utilisateurs d'être avertis de la présence d'un appareil inconnu à proximité, susceptible de suivre leurs déplacements à leur insu.

Dès le mois de mai, les marques Chipolo et Pebblebee proposeront des traqueurs fonctionnant avec ce réseau. D'autres modèles, fabriqués par eufy, Jio, Motorola et d'autres, suivront plus tard dans l'année.

Le service "Localiser mon appareil" sera accessible dans un premier temps aux utilisateurs américains et canadiens, puis sera étendu à d'autres régions du monde.