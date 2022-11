03 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Google Maps a dépassé le milliard de téléchargements mondiaux

Selon les données de data.ai, Google Maps a dépassé le milliard de téléchargements mondiaux depuis que l'application a été mise à disposition sur Android et iOS en septembre 2008. En moins de cinq ans, l'appli a pu atteindre le cap du milliard de téléchargements mondiaux à partir de 500 millions (octobre 2017 à septembre 2022). A ce jour, aucune autre application de Navigation (Utilité et Productivité) n'a atteint le milliard de téléchargements mondiaux.

Les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l'Inde et le Brésil sont les cinq premiers pays pour les téléchargements à vie.

Le Vietnam, le Qatar, le Guatemala, le Brunei et la Mongolie ont connu la plus forte croissance des téléchargements au premier semestre 2022 par rapport au second semestre 2021.

Le rapport révèle que Google Maps s'est classé au troisième rang mondial des utilisateurs actifs mensuels moyens au premier semestre 2022 parmi les applications utilitaires et de productivité, après Google et le navigateur Chrome (classés aux premier et deuxième rangs) et devant Gmail et Google Drive (classés aux quatrième et cinquième rangs).

Rappelons que les nouvelles mises à jour de Google Maps ont apporté des fonctionnalités de type médias sociaux sur la plateforme, notamment des fonctions de RV/AR et la possibilité de "vérifier les vibrations" des attractions populaires. En outre, les vues aériennes de 250 points de repère permettent aux utilisateurs d'explorer le monde de manière immersive.