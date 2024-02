06 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Google Maps : Adieu les recherches fastidieuses, place à l'IA conversationnelle

L'avènement de ChatGPT et l'ascension fulgurante de Microsoft dans le domaine de l'intelligence artificielle ont sonné l'alarme chez Google. Le géant californien, longtemps leader incontesté, se retrouve désormais en position de rattrapage et déploie tous ses efforts pour combler son retard.

Après le mode "Vue immersive" en 2023, Google continue à accélérer son développement dans l'intelligence artificielle. Google Maps ne sera plus seulement un outil de navigation, mais un véritable assistant voyage intelligent.

Il suffira simplement d'exprimer ses envies. Vous rêvez d'un week-end ensoleillé ? Il faudra dire à Google Maps "Je recherche un endroit calme et ensoleillé pour un week-end en amoureux" et l'application vous proposera une sélection de destinations idylliques, accompagnées d'avis et de photos pour vous aider à faire votre choix.

Un dialogue interactif

Plus besoin de naviguer dans des menus, le chatbot de Google Maps vous permettra de trouver facilement ce que vous recherchez dans un langage naturel. Grâce à une analyse approfondie de 250 millions de lieux et 300 millions d'avis, Maps pourra ainsi proposer des destinations adaptées aux goûts de chacun.

Ensuite en poursuivant la conversation après la requête initiale, Google Maps aura la capacité de prendre en compte vos recherches précédentes et vous proposer des réponses plus précises et personnalisées.

L'accès à cette nouvelle fonctionnalité est actuellement limité. Seuls quelques "guides locaux" très actifs sur Maps aux États-Unis peuvent en profiter pour le moment.

Google n'a pas encore communiqué de date de sortie pour la France. Cependant, le récent lancement de l'assistant Gemini en France laisse penser que les fonctionnalités avancées d'IA dans Google Maps pourraient arriver chez nous prochainement.

En attendant, les "guides locaux" français peuvent continuer à contribuer à la plateforme en partageant des photos, des avis et des informations sur les lieux qu'ils visitent. Cela permettra d'enrichir la base de données de Google Maps et d'améliorer la qualité des recommandations pour tous les utilisateurs.