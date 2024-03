20 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

Google Maps va devenir plus précis

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation ? Le point bleu sur votre carte indique que vous êtes face à une rue, mais en réalité, vous êtes complètement ailleurs. Vous perdez alors de précieuses minutes à essayer de trouver votre chemin, ce qui peut être particulièrement frustrant lorsque vous êtes en retard à un rendez-vous.

Afin de corriger ce type de problème, Google s'apprête à déployer une nouvelle fonction sur Android qui va révolutionner l'utilisation de Google Maps. Baptisée Fused Orientation Provider (FOP), elle permettra à l'application de mieux indiquer dans quelle direction vous devez regarder.

Grâce à cette nouvelle API, les données d'orientation s'avèreront plus cohérentes sur une large gamme de modèles et marques de smartphones.

Fonctionnement de FOP

Google Maps utilise désormais les données de l'accéléromètre, du gyroscope et du magnétomètre de votre smartphone pour vous offrir une orientation plus précise. Cette "fusion" des signaux permet de déterminer plus facilement dans quelle direction vous regardez, même en cas de perturbations magnétiques.

Google a donc apporté des modifications à l'application pour mieux gérer les perturbations magnétiques et améliorer la fiabilité de l'icône de Maps. Cela signifie que l'icône indiquant votre direction sera plus précise et moins susceptible de se décaler de manière inattendue.

Compatible avec une large gamme de smartphones

La nouvelle API est compatible avec les smartphones Android 5.0 et versions ultérieures, même ceux dotés de capteurs de faible qualité. Dans ce cas, l'API essaiera de compenser la qualité inférieure des capteurs pour vous offrir la meilleure expérience possible.

Cette innovation ne se limite pas à Google Maps, elle aura également un impact positif sur d'autres applications de navigation.