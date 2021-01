26 janvier 2021 à 06h00 par Philippe

Google Message ne fonctionnera plus sur les smartphones Android non certifiés en avril 2021

Google Messages va peut-être bientôt devenir incompatible avec votre smartphone Android. Mais pas de panique, cela concerne en réalité les smartphones Android dits "non certifiés" qui n'ont pas reçu la certification de Google en amont de leur mise au point.

En effet, les smartphones Android sans certification n'auront plus accès à Google Messages d'ici avril 2021. L'application Google Messages ne sera plus disponible sur les smartphones qui ne disposent pas d'une certification officielle émanant de Google.

C'est le site XDA-Developpers qui a fait cette découverte. Les membres du forum XDA-Developers ont analysé l'APK de Google Messages 7.2.203, et ont découvert une ligne de code indiquant que l'application ne fonctionnerait plus sur les appareils non certifiés à compter du 1er avril 2021.

Jusqu'à présent, les smartphones non certifiés, qui ne peuvent donc pas télécharger d'application sur le Play Store, pouvaient être installées manuellement l'APK de Messages. Les propriétaires de ce type de smartphones Android non certifiés n'auront donc pas d'autre choix que de rechercher une application alternative pour gérer leurs SMS. Il leur faudra basculer sur une autre application mobile de messagerie comme par exemple Signal.

Il est probable que la décision de Google soit un rapport avec le chiffrement des messages RCS en cours de test avec Google Messages. Rappelons que Google a pour objectif de transformer son application Messages en un concurrent de Apple iMessage. Ce nouveau protocole RCS de Google est un enjeu central pour la firme, qui cherche de plus en plus à se mettre au niveau de iMessage d'Apple.