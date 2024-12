11 décembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Google : les Pixel 6 et 7 gagnent deux années de mises à jour supplémentaires

Google ne lâche rien pour séduire les fans de Pixel. À peine la mise à jour de décembre dévoilée qu'une nouvelle annonce vient réjouir les utilisateurs.

Google a donc décidé de prendre soin de ses clients fidèles en offrant une extension de garantie logicielle pour ses anciens modèles Pixel.

Si Google a fait le choix de proposer 7 ans de mises à jour pour les Pixel 8 et 9, les générations précédentes étaient limitées à 3 ans, une durée plutôt courte par rapport au marché. Mais Google vient de faire une annonce surprenante : les Pixel 6 et 7 bénéficieront de 2 années supplémentaires de mises à jour, soit 5 ans au total. Une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent conserver leur smartphone plus longtemps.

Ainsi, un smartphone tel que le Pixel 6a, lancé en 2022, verra sa durée de vie logicielle prolongée de deux ans, lui permettant de recevoir les dernières mises à jour et nouveautés Google jusqu'en 2027.

Cette extension de garantie logicielle est particulièrement appréciable pour les utilisateurs de Pixel, auxquels il n'avait été promis que trois années de mises à jour Android. Elle permet ainsi d'éviter que ces derniers ne se voient contraints de remplacer leur appareil, devenu obsolète, par un modèle d'une autre marque offrant une prise en charge plus longue.

Cette mise à jour concerne les modèles Pixel Fold, Pixel 7a, 7 Pro, 7, 6 Pro, 6 et 6a.

Les Pixel 6 sont bien partis pour recevoir la mise à jour Android 17. Cependant, compte tenu de leurs capacités limitées, il est probable que les appareils plus anciens ne puissent bénéficier de toutes les fonctionnalités, en particulier celles nécessitant une importante puissance de calcul pour l'exécution d'algorithmes d'intelligence artificielle en local. Les fonctionnalités phares liées à Gemini pourraient ainsi être réservées aux derniers modèles.