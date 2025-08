03 août 2025 à 00h00 par La rédaction

Google Photos prépare une nouvelle option pour sauvegarder sans saturer votre espace de 15 Go

Depuis la fin du stockage illimité gratuit sur Google Photos en 2021, la gestion des sauvegardes de photos et vidéos est devenue un vrai casse-tête pour de nombreux utilisateurs. Limité à 15 Go gratuitspartagés avec Gmail et Google Drive, l’espace sature rapidement, surtout avec la multiplication des clichés, captures d’écran et vidéos en haute définition. Google semble avoir entendu les doléances : une nouvelle fonctionnalité en préparation pourrait bien tout changer en permettant de ne sauvegarder automatiquement que ses contenus marqués comme "favoris".

Sauvegarde sélective : une nouvelle philosophie

C’est dans la version 7.39 de l’application Google Photos pour Android que cette nouveauté a été repérée. Grâce à une analyse du fichier APK menée par Android Authority, plusieurs lignes de code suggèrent l’introduction prochaine d’une option permettant de restreindre les sauvegardes cloud uniquement aux photos (et potentiellement vidéos) que l’utilisateur a marquées comme favorites.

Concrètement, une fois cette fonctionnalité activée, seules les images étoilées seront envoyées sur les serveurs de Google. Le reste de la photothèque, qu’il s’agisse de clichés moins importants, de documents scannés ou de photos ratées, restera stocké localement sur le smartphone. Un compromis intéressant entre sauvegarde automatique intégrale et sélection manuelle fastidieuse.

Une alternative aux deux méthodes actuelles

Jusqu’à présent, Google Photos proposait deux stratégies :

Sauvegarde automatique intégrale : activée par défaut, elle envoie chaque photo et vidéo vers le cloud sans distinction. Pratique, mais peu sélective, cette méthode peut rapidement épuiser l’espace disponible, surtout si l’utilisateur n’est pas abonné à Google One, l’offre payante de stockage en ligne. Sauvegarde manuelle : pour ceux qui souhaitent garder le contrôle, cette option permet de désactiver l’envoi automatique et de choisir manuellement les fichiers à sauvegarder. Mais si l’on prend beaucoup de photos, ce processus devient vite chronophage.

Avec la sauvegarde des favoris, Google entend proposer un juste milieu. Il suffira à l’utilisateur de marquer les contenus importants d’un simple "cœur" pour qu’ils soient automatiquement envoyés sur le cloud, sans encombrer son espace avec des fichiers superflus.

Une solution pensée pour les usages réels

Cette future fonctionnalité répond à un besoin concret : celui de gérer plus intelligemment l’espace de stockage dans un monde où les photos s’accumulent à une vitesse fulgurante. Qui n’a jamais vu son quota exploser à cause de dizaines de captures d’écran oubliées ou de vidéos sans grande valeur ?

En ne sauvegardant que les images que l’utilisateur juge dignes d’intérêt, Google Photos offre un moyen simple de faire le tri sans effort excessif. C’est aussi un levier pour prolonger la durée d'utilisation des 15 Go gratuits et éviter de devoir souscrire prématurément à un abonnement payant.

Quid des vidéos ?

Pour l’instant, les lignes de code repérées ne font pas mention explicite des vidéos. Toutefois, la logique voudrait que cette fonctionnalité s’applique également aux contenus vidéo, du moment qu’ils peuvent eux aussi être marqués comme favoris dans l’application. Si ce n’est pas le cas dès le lancement, une extension ultérieure semble probable.

Une fonctionnalité encore non officielle

Malgré les éléments découverts dans le code, Google n’a pas encore confirmé publiquement cette nouveauté. Comme c’est souvent le cas avec les fonctions issues d’un "APK teardown", il se peut que cette option reste à l’état de test interne ou soit déployée progressivement dans une future mise à jour.

Mais les indices sont suffisamment clairs pour penser que le lancement est en bonne voie. Et ce serait une belle évolution pour l’application, qui fêtait récemment ses 10 ans d’existence et reste aujourd’hui l’un des services de gestion de photos les plus populaires au monde, aussi bien sur Android que sur iOS.

Une réponse à la saturation numérique

À l’ère où la photo numérique occupe une place centrale dans notre quotidien, cette nouvelle fonctionnalité apparaît comme un outil de désencombrement numérique, mais aussi comme un geste écologique indirect, en réduisant le stockage inutile de données sur des serveurs gourmands en énergie.

Enfin, pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas multiplier les abonnements et préfèrent conserver un usage raisonné de leurs outils numériques, cette future sauvegarde sélective pourrait être un vrai soulagement.