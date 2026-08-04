04 août 2026 à 00h00 par Philippe

Google Pixel 11 : prix, caractéristiques, design... une fuite massive dévoile toute la nouvelle gamme avant son lancement

Crédit Photo : Leaker Evan Blass

À moins de deux semaines de la conférence Made by Google, prévue le 12 août, les secrets de la future génération de smartphones Pixel semblent déjà éventés. Une importante fuite, relayée notamment par Android Headlines et le célèbre leaker Evan Blass, dévoile aussi bien les caractéristiques techniques que les tarifs européens des Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold, tout en révélant la nouvelle stratégie de Google : faire de l'intelligence artificielle Gemini le véritable cœur de l'expérience utilisateur.

Si le constructeur américain ne semble pas bouleverser le design de ses appareils, il prépare une évolution plus profonde, centrée sur les usages et les services alimentés par l'IA.

Une gamme Pixel 11 qui mise sur la continuité

Visuellement, les Pixel 11 s'inscrivent dans la continuité des générations précédentes. Google conserve son identité esthétique, reconnaissable entre toutes grâce à son imposante barre photo horizontale située au dos de l'appareil. Les lignes générales évoluent peu, tout comme les proportions des différents modèles.

Les visuels marketing dévoilés montrent toutefois quelques nouveautés esthétiques. Le Pixel 11 serait décliné dans plusieurs coloris inédits, dont Fuchsia, Light Sterling, Midnight Haze et Moss, tandis que le Pixel 11 Pro Fold profiterait notamment d'une finition verte baptisée Pine, associée à un cadre doré clair.

Cette approche confirme la stratégie adoptée par Google depuis plusieurs années : faire évoluer progressivement le design de ses smartphones plutôt que de le réinventer à chaque génération.

Le mystérieux Pixel Glow fait son apparition

La principale nouveauté visible concerne la barre photo. Google y intégrerait un nouveau système lumineux baptisé Pixel Glow, une bande LED capable d'afficher différentes couleurs selon les notifications ou certaines interactions avec le téléphone.

Si le constructeur n'a encore rien officialisé, cette signature lumineuse pourrait notamment servir à signaler un appel entrant, un message, une alerte ou encore l'activité de Gemini sans nécessiter l'allumage de l'écran.

Les images laissent également apparaître une réorganisation des capteurs photo ainsi qu'un flash LED plus imposant, même si l'architecture générale reste très proche de celle du Pixel Fold actuel.

Le Tensor G6 au cœur des performances

Sous le capot, Google poursuivrait sa stratégie consistant à privilégier ses propres processeurs. Toute la gamme serait animée par le nouveau Tensor G6, accompagné de la puce de sécurité Titan M3. Plus qu'un simple gain de puissance brute, ce processeur aurait surtout été conçu pour accélérer les traitements liés à l'intelligence artificielle directement sur l'appareil.

Le Pixel 11 serait proposé avec 256 ou 512 Go de stockage, tandis que la mémoire vive atteindrait 12 ou 16 Go de RAM selon les configurations.

Une fiche photo toujours orientée vers le traitement logiciel

Google continue de miser davantage sur le traitement informatique de ses clichés que sur une course aux mégapixels.

Selon les informations dévoilées, le Pixel 11 intégrerait :

un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,7) ;

un ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2,2) ;

une caméra frontale de 10,5 mégapixels.

Comme sur les précédentes générations, la qualité d'image devrait reposer avant tout sur les algorithmes de traitement développés par Google, un domaine dans lequel la gamme Pixel reste une référence.

Les visuels marketing évoquent également un zoom pouvant atteindre 30x, contre 20x sur le Pixel 10 standard. Si cette information venait à être confirmée lors de la présentation officielle, il s'agirait de l'une des principales évolutions matérielles de cette nouvelle génération.

Une autonomie solide et une recharge modernisée

Le Pixel 11 embarquerait une batterie de 4 985 mAh, compatible avec une recharge filaire USB-C PPS de 30 W ainsi qu'avec la recharge sans fil Qi2.

Le Pixel 11 Pro Fold disposerait quant à lui d'une batterie proche des 4 800 mAh, une capacité cohérente pour un smartphone pliant, même si certains concurrents dépassent désormais les 6 000 voire 7 000 mAh.

Gemini devient la véritable vedette du Pixel 11

Au-delà des spécifications techniques, c'est surtout la communication de Google qui évolue.Les premiers visuels officiels n'utilisent presque plus l'expression Google AI. À sa place apparaît désormais la mention "With Gemini Intelligence", signe que Gemini devient une marque à part entière et le principal argument commercial des futurs Pixel.

L'objectif est clair : transformer le smartphone en un véritable assistant intelligent capable d'agir de manière autonome.

Les captures d'écran montrent notamment Gemini capable d'analyser automatiquement un e-mail reçu dans Gmail, d'identifier un voyage, de créer un itinéraire dans Google Maps, d'ajouter les rendez-vous correspondants au calendrier et d'organiser les différentes étapes sans intervention de l'utilisateur.

L'intelligence artificielle ne se contente donc plus de répondre à une question : elle coordonne plusieurs applications pour accomplir une tâche complète.

Une interaction toujours plus naturelle

Google poursuit également le développement de Gemini Live, son assistant conversationnel multimodal. Les images dévoilées montrent que l'assistant pourrait répondre à des questions concernant ce que filme la caméra en temps réel, tout en comprenant simultanément la voix, les images et le contexte de la scène.

Autre nouveauté attendue : la dictée vocale assistée par Gemini. Dans Google Messages, les paroles de l'utilisateur seraient automatiquement reformulées afin d'obtenir un texte plus fluide et mieux structuré, avec la possibilité d'annuler immédiatement les modifications proposées par l'IA.

Ces fonctionnalités s'inscrivent dans la stratégie présentée par Google ces derniers mois : faire évoluer Gemini vers un véritable agent intelligent capable d'accomplir des actions complexes plutôt que de simplement générer des réponses.

Des prix élevés, mais sans surprise

L'une des principales informations de cette fuite concerne les tarifs.

Selon Android Headlines, le Google Pixel 11 serait commercialisé à partir de 999 euros en Europe.

Le Pixel 11 Pro Fold atteindrait quant à lui 1 999 euros, confirmant son positionnement dans le très haut de gamme.

Ces prix interviennent dans un contexte de hausse généralisée des coûts de production. La pénurie persistante de mémoire vive et l'augmentation du prix des composants affectent l'ensemble de l'industrie. Plusieurs fabricants, dont Samsung et Apple, devraient eux aussi revoir les tarifs de leurs prochains modèles premium.

Une stratégie tournée vers l'intelligence artificielle

Avec cette nouvelle génération, Google semble faire un choix clair. Les évolutions matérielles restent mesurées, tandis que l'essentiel des innovations concerne les services logiciels et l'intelligence artificielle.

Cette orientation reflète une tendance désormais commune à l'ensemble du secteur. Apple mise sur Apple Intelligence, Samsung développe Galaxy AI, Microsoft renforce Copilot dans Windows, tandis que Google fait désormais de Gemini l'élément central de son écosystème.

Le Pixel 11 ne cherche donc pas uniquement à séduire par sa puissance ou son appareil photo. Il ambitionne de démontrer que l'avenir du smartphone repose de plus en plus sur des assistants capables de comprendre le contexte, d'interagir avec plusieurs applications simultanément et d'automatiser les tâches du quotidien.

La conférence Made by Google du 12 août permettra de vérifier si ces nombreuses fuites reflètent fidèlement les annonces à venir. Une chose semble toutefois déjà acquise : avec le Pixel 11, Google entend faire de l'intelligence artificielle bien plus qu'une fonctionnalité supplémentaire. Elle devient désormais le principal moteur de l'expérience Pixel.

Crédit Photo : Leaker Evan Blass