06 août 2020 à 06h00 par Philippe

Google : Le Pixel 4a arrive en France

Les amateurs de smartphones Google vont se réjouir. Google vient d'officialiser son nouveau smartphone. En effet, Google va lancer son téléphone low-cost, le Pixel 4a.

Ce nouveau modèle profite d'un écran OLED 5,8 pouces bord à bord sans contour du Pixel 4a et pèse 149 grammes. Sa caméra frontale est intégrée à l'écran. Celle à l'arrière est de 12.2 mégapixels géré par la technologie SuperRes Zoom de Google et celle à l'avant est de 8 mégapixels. Sa caméra intuitive propose directement différents réglages (Live HDR+, les commandes de double exposition, le mode Vision de nuit et le zoom haute résolution).

Le Pixel 4a dispose d'une plate-forme mobile 730G Snapdragon Qualcomm avec un processeur Octocœur de 64 bits à 2,2 GHz et 1,8 GHz. Il est équipé d'un connecteur casque 3,5 mm, de 128 Go d'espace de stockage et de 6 Go de RAM.

La batterie (3140 mAh) du Pixel offre jusqu'à 24 heures d'autonomie. Elle s'adapte à la façon dont les applications préférées pour les privilégier et met "en sommeil" celles que vous utilisez le moins. Grâce au nouvel Assistant Google, il est possible d'interagir avec certaines de vos applications favorites sans même les ouvrir et envoyer par exemple des SMS d'une simple commande vocale.

Le Pixel 4a est protégé par la puce de sécurité Titan M et bénéficie de mises à jour pendant au moins trois ans. Il intègre également l'application Sécurité personnelle de Google qui permet de stocker vos données médicales et d’ajouter les contacts à

joindre en cas d’urgence.

De nouvelles coques en tissu dans trois coloris accompagneront également le Pixel 4a.

Au prix de 349 €, le Pixel 4a sera disponible en France le 1er octobre 2020 et en précommande à partir du 10 septembre 2020 sur le Google Store, Bouygues Telecom, Orange, SFR, la FNAC/Darty et Boulanger. Les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 seront également disponibles en précommande à partir du 8 octobre 2020. Le Pixel 4a (5G) sera proposé à partir de 499€ et il sera disponible comme le Pixel 5 en précommande dès le 8 octobre.