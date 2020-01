14 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

Google : il sera désormais possible de choisir son moteur de recherche sur les smartphones et tablettes Android

En juillet 2018, Google avait écopé d'une lourde amende de 4,3 milliards de dollars. L'objectif de cette amende était de sanctionner Google pour abus de position dominante exercé via son système d'exploitation Android.

Google a donc organisé des premières enchères afin de déterminer quels moteurs de recherche concurrents seraient proposés dans les différents pays de l'Union.

A partir du 1er mars prochain en France, Google va proposer à ces utilisateurs de smartphones et de tablettes sous Android, une liste de moteurs de recherche parmi lesquels ils auront la possibilité de les sélectionner par défaut.

Selon le site The Verge, la liste sera différente pour chaque pays. Elle devrait être mise à jour tous les quatre mois, en fonction des enchères proposées. Dans l'hexagone en plus du moteur de recherche Google, ce sont DuckDuckGo, Info.com et Qwant qui seront proposés au démarrage.

Google veut surtout éviter de nouvelles sanctions financières. Le géant américain s'est ainsi plié aux exigences de la Commission européenne, en brisant la situation de monopole de son moteur de recherche par défaut sur smartphones et tablettes Android.

Crédit Photo : The verge

Laurent • qwant ?