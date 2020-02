03 février 2020 à 06h00 par Philippe

Google Traduction va bientôt transcrire les conversations en temps réel via un smartphone

Crédit Photo : Google Play

Google prépare une fonctionnalité d'enregistrement et de traduction d'appels téléphoniques en temps réel. Grâce à l'application de traduction de Google, il sera bientôt possible de retranscrire et de traduire en direct des paroles prononcées dans une autre langue.

Cette prochaine fonctionnalité est pour l'instant en phase de test chez Google qui n'a pas donné de date de disponibilité. La firme de Mountain View est en ce moment en train de développer un algorithme pour son service de traduction, Translate, afin de pouvoir transcrire en temps réel les paroles dans plusieurs langages.

Le service qui en phase de développement n'est disponible pour l'instant que dans trois langues (Anglais, français et allemand) et doit fonctionner avec une connexion Internet alors que certaines fonctionnalités de traduction ou de transcription sur les smartphones Android se font hors-ligne. Cette contrainte pourrait être supprimée à l'avenir, en fonction de l'avancée du développement.

Ce nouveau service semble fonctionner via la fonction Recorder, qui a l'avantage de traduire les paroles prononcées de façon instantanée. Il suffira simplement pour l'utilisateur d'enregistrer sa voix dans une langue, et Google Translate transformera l'audio en texte traduit dans une autre langue, en temps réel. Par contre, l'application ne pourra pas lire les fichiers audio car les phrases à traduire devront être interprétées par le microphone du smartphone sous Android.

Au début, la traduction devrait rester approximative car la fonction va d'abord capter le sens approximatif. Toutefois, Google espère bien que les entraînements des intelligences artificielles permettront rapidement de fournir des interprétations précises.

Cette nouvelle fonctionnalité sera surtout très utile pour les voyageurs qui ne comprennent pas la langue locale sans connexion internet.